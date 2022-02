Il bollettino Covid di oggi 17 febbraio 2022: i nuovi casi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi 17 febbraio 2022. Come consuetudine, tra le 17 e le 18 il ministero della Salute diffonde gli ultimi dati sull'andamento della pandemia. Riporteremo qui la variazione dei contagi, dei decessi, dei tamponi e dei ricoveri nelle ultime 24 ore. Seguiremo anche gli aggiornamenti dalle Regioni.

I dati della fondazione Gimbe confermano il calo ormai consolidato dei contagi. Dal 9 al 15 febbraio i nuovi casi sono stati circa 440mila, ovvero -32,3% rispetto alla settimana precedente. Un crollo imputabile sia al netto calo dei tamponi, pari al -27,8% nello stesso arco di tempo, sia alla ridotta circolazione virale che rimane ancora elevata, come documenta la stabilità del tasso di positività dei tamponi.

Si rivela invece un flop l'obbligo del vaccino per gli over 50. Nonostante l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale e dell'obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro in quella fascia d'età il numero di nuovi vaccinati contro il Covid scende ulteriormente, attestandosi a quota 27.103 (-43,8% negli ultimi sette giorni rispetto alla settimana precedente).

Covid: il bollettino di oggi giovedì 17 febbraio 2022

Nuovi casi: (ieri 59.749);

Tamponi (antigenici e molecolari): (ieri 555.080)

Decessi: (ieri 278)

Ricoverati con sintomi: (ieri 15.127)

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 1.073)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 75)

Attualmente positivi: (ieri 1.480.113)

Dimessi/Guariti: (ieri 129.888)

Coronavirus, la mappa dei contagi

Tornano sotto la soglia dei 200 i ricoverati per Covid in Umbria. Secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, i pazienti presi in carico dagli ospedali sono 194. Di questi 9 sono in terapia intensiva. Oggi il numero dei nuovi contagi supera di poco i mille. Sono, infatti, 1.025.

Calano ancora, seppur lievemente, i positivi al Covid nelle Marche: sono 2.174 (ieri 2.204) i nuovi casi registrati oggi, a fronte di 7.050 tamponi processati, di cui 5.237 nel percorso diagnostico. Sale il tasso di positività, pari al 41,5% (ieri 39,8%) e diminuisce ancora quello di incidenza cumulativo ogni 100 mila abitanti, che oggi si attesta a 1.038,96 (ieri 1.089,65). Lo rende noto l'Osservatorio Epidemiologico della Regione Marche.

In Basilicata sono 651 i nuovi casi di contagio da Covid su un totale di 3.833 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 3 decessi. Sono i dati del bollettino regionale della task force Coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 653 guarigioni.

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 3.691 su 34.321 test di cui 10.296 tamponi molecolari e 24.025 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 10,75% (54,9% sulle prime diagnosi).

Sono 5.880 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato sostanzialmente in linea con quello di ieri, che porta il totale dei contagi a 1.287.834. Il bollettino regionale segnala 21 vittime, con il totale a 13.658. Prosegue la discesa degli attuali positivi, che ono 83.265 (-4.491). Crollano i ricoveri in area medica (1.311, -60), e scendono anche in terapia intensiva (118, -5) .

Sono 801 i nuovi contagi da Covid in Alto Adige segnalati nel bollettino quotidiano diramato dall'azienda sanitaria.