Il bollettino Covid di oggi 17 gennaio 2022

Il bollettino Coronavirus di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, sarà diramato dal ministero della Salute come di consueto dopo le 17. Ieri nel monitoraggio erano stati registrati 149.512 nuovi casi e 248 vittime.

Quella che si apre è una settimana decisiva perché diverse regioni sono in bilico per il cambio di fascia. Se la variante Omicron continua a diffondersi con rapidità, mezza Italia potrebbe finire in zona arancione già il 24 gennaio o, bene che vada, lunedì 31. Rischiano soprattutto Piemonte, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Liguria, Calabria e provincia di Trento.

Nel frattempo cresce il dibattito Regioni- Governo sulle regole per tamponi e isolamento. E da più territori si chiede una revisione proprio del sistema a colori. Ma l'intesa non sembra vicina.

Coronavirus, il bollettino di lunedì 17 gennaio 2022

Nuovi casi: (ieri 149.512)

Attualmente positivi: (ieri 2.548.857)

Morti: (ieri 248 e totale deceduti dopo test positivo: 141.104)

Ricoverati: (ieri 18.719)

Ricoverati in terapia intensiva: (ieri 1.691 con 128 nuovi ingressi)

Tamponi: (ieri 927.8469)

Coronavirus, la mappa dei contagi

Oggi in Puglia sono stati registrati6.652 nuovi casi di Covid, sulla base di 50.360 test, e un decesso. Attualmente sono 123.755 le persone positive, 615 sono ricoverate in area non critica e 63 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 440.403 a fronte di 6.847.168 test eseguiti. Le persone guarite sono 309.584 e 7.064 quelle decedute.

Il bollettino Covid del Veneto segna oggi un crollo dei contagi, +6.381 in 24 ore, che tuttavia - come ogni lunedì - risente della ridotta attività di tracciamento nel giorno festivo, solo 50.302 i tamponi, rispetto alle medie di 120-140.000. Alto ancora il numero dei decessi, 28, per un totale di 12.753 vittime. Il dato complessivo dei positivi da inizio pandemia è invece di 887.888. Crescono i ricoveri ospedalieri, 1.766 (+31) in area medica, e quelli in terapia intensiva, 205 (+7). Le persone attualmente positive sono 256.274.

Oltre 2.000 contagi sono stati rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Il servizio Sanità della Regione comunica che a fronte di 5.872 tamponi testati, di cui 4.955 nel percorso 'nuove diagnosi' e 877 nel percorso 'guariti', sono stati registrati 2.012 nuovi casi. Il tasso di positività sale dal 34,7% al 40,3% così come quello di incidenza cumulativo ogni 100.000 abitanti passa da 1.459 a 1.919.

In Toscana sono 5.626 i nuovi casi di Coronavirus su 31.774 tamponi. Lo riferisce il presidente della Regione, Eugenio Giani. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 15.970 tamponi molecolari e 15.804 antigenici rapidi, mentre il tasso di positività raggiunge il 17,71% sul totale dei test e il 67,9% in relazione alle prime diagnosi. Rispetto a una settimana fa, si nota un lieve calo dei contagi e un andamento non univoco dell'incidenza dei positivi.

Ancora un calo nei nuovi contagi da Covid in Alto Adige, influenzato però dal minor numero di test analizzati nel weekend. Sono infatti 1.347 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte però di poco più di 8mila tamponi. 181 le positività ai tamponi molecolari (su 1.169 test) e 1.166 quelle ai test antigenici (su 7.186). I dati sono riportati nel bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Due le vittime: si tratta di due donne, entrambe ultraottantenni. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia sale così a 1.331. Nell'ultimo aggiornamento si contano anche 1.258 guarigioni, mentre sono 25.670 le persone in quarantena o in isolamento domiciliare.

Altri 1.777 guariti dal Covid nelle ultime 24 ore in Umbria: emerge dai dati giornalieri della Regione. I nuovi casi di positività accertati sono 774, emersi dall'analisi di 6.711 test antigenici e 541 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale pari a 10,67 per cento (era 8,2 per cento lunedì della scorsa settimana). Si registrano altri due morti, 1.562 in tutto dall'inizio della pandemia e gli attualmente positivi, 27.680, sono ancora in calo, del 3,5 per cento. I posti occupati nelle terapie intensive sono ancora fermi a 12, mentre si registrano due ricoveri ordinari in meno, oggi 228.