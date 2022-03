Il bollettino Covid di oggi 17 marzo 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi giovedì 17 marzo 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri del bollettino del ministero della Salute su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Secondo l'ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe, il dato delle diagnosi è cresciuto del 36% in 7 giorni, ma continua a scendere il numero dei ricoverati con sintomi (-3,5%), dei pazienti in terapia intensiva (-16,4%) e dei deceduti (-18,7%).

Il bollettino coronavirus di oggi 17 marzo 2022

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 17/03/2022

Covid: i dati regione per regione

Sono 6.829 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 marzo in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 di Azienda Zero, un dato più alto rispetto a quello di ieri (5.795). Si registrano altri 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.402.097, mentre gli attualmente positivi sono 60.667. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14 mila (14.015).

In Toscana sono stati accertati 5.529 casi su 7.835 tamponi molecolari e 26.403 tamponi antigenici rapidi. I ricoverati sono 680 (-19), di cui 27 in terapia intensiva (-4). Oggi si registrano 12 nuovi decessi: 6 uomini e 6 donne con un'età media di 86,1 anni.