Covid, bollettino di oggi sabato 18 dicembre 2021: nuovi casi e decessi, i dati regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, sabato 18 dicembre 2021, arriverà nel tardo pomeriggio. I numeri di ieri raccontano di un netto aumento dei contagi, 28.632 nuovi casi e 120 decessi. Ieri sono aumentati i pazienti ricoverati negli ospedali: terapie intensive +6 (sono 70 gli ingressi del giorno) e ricoveri ordinari +182. Nell'attesa del dato nazionale, arrivano i bollettini da tutte le regioni: più di 4.000 nuovi casi oggi in Veneto, che anticipa a oggi la zona gialla. Intanto alcuni scienziati tornano a chiedere di diminuire la validità del Green Pass, attualmente di 9 mesi. Anche Marche, Liguria e provincia di Trento vanno in zona gialla da lunedì 20 dicembre.

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 18 dicembre 2021

Il bollettino di oggi 18/12/2021 del ministero della Salute (il dato nazionale arriverà nel pomeriggio)

Nuovi casi: ieri 28.632

Decessi: ieri 120

Totale ospedalizzati: ieri 8.443

Ricoverati in terapia intensiva: ieri 923 (+6, con 70 ingressi nelle ultime 24 ore)

Ricoverati con sintomi: ieri 7.520

Tamponi (antigenici e molecolari): ieri 669.160

Attualmente positivi: ieri 331.968

Covid, il bollettino di oggi da tutte le regioni

In aggiornamento costante, ecco di seguito tutti i bollettini regionali con i dati aggiornati sui nuovi contagi Covid sul territorio regionale e i numeri dei ricoveri a oggi 18 dicembre 2021:

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Veneto 4.016 positivi al Covid. Lo riferisce il report della Regione. Da inizio pandemia i casi salgono complessivamente a 574.858. 8 i decessi, sempre nelle ultime 24 ore, per un totale di 12.161. I ricoverati in area medica sono 1.079 (-175), in terapia intensiva 162 (-2). Luca Zaia, ha anticipato i tempi della zona gialla, firmando un'ordinanza che reintroduce le restrizioni della fascia già da oggi, perché "lo considero un atto dovuto nel momento in cui i dati sanitari mi confermano che il quadro epidemiologico della mia Regione sta peggiorando. Il ritorno della mascherina all'aperto non ci sconvolgerà la vita e io ho voluto aggiungere pure altre limitazioni, non previste ma fondamentali" dice in un'intervista al Corriere della Sera. "Gli operatori sanitari dovranno fare il tampone ogni 4 giorni anziché 10, anche se vaccinati; lo stesso dovranno fare i degenti, dopo il test all'ingresso in ospedale - spiega -. Questi ultimi potranno essere accompagnati da una persona soltanto e così sarà pure per gli anziani nelle case di riposo. Sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle Rsa, per le eccezioni abbiamo stabilito un periodo di quarantena di 7 giorni al rientro nella struttura, con tampone all'inizio e alla fine della vigilanza".

Quanto cala l'efficacia del vaccino nei mesi

Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 73% a 35%. Rimane comunque elevata nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l'efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 150 giorni e' pari al 92,7%, mentre cala all'82,6% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 150 giorni. Mentre l'efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa sale rispettivamente al 75,5% e al 93,4% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Lo rileva l'Iss nel suo report esteso settimanale pubblicato oggi.

"Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale - rileva l'Iss - si osserva una forte diminuzione dell'efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di eta'. In generale, su tutta la popolazione, l'efficacia vaccinale passa dal 73,4% nei vaccinati con ciclo completo entro i 150 giorni, al 35,8% nei vaccinati con ciclo completo da oltre 150 giorni. L'efficacia, pero', risale nei soggetti vaccinati con la dose aggiuntiva/booster a livelli simili a quelli osservati nei soggetti che hanno completato il ciclo entro 150 giorni (75,5%).

Nel caso di malattia severa, la differenza fra vaccinati con ciclo completo da oltre 150 giorni rispetto ai vaccinati da meno di 150 giorni risulta minore. Si osserva, infatti, una decrescita dell'efficacia vaccinale di circa dieci punti percentuali, in quanto l'efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di 150 giorni e' pari al 92,7%, mentre risulta pari all'82,6% per i vaccinati con ciclo completo da oltre 150 giorni, rispetto ai non vaccinati". Come nel caso delle diagnosi, "l'efficacia risale nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster a un livello (93,4%) leggermente piu' alto di quella osservata nei vaccinati con ciclo completo entro 150 giorni".