Il bollettino Covid di oggi 18 gennaio 2022: nuovi casi e ricoveri, i dati aggiornati e la tabella

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 18 gennaio 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica con i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono stati registrate 83.403 diagnosi (in calo rispetto a una settimana precedente) e 287 vittime. La curva dei contagi sembra essere arrivata ad una sorta di plateau, ma serviranno dati più solidi per capire se si tratta di un trend o invece i casi torneranno a crescere.

Bollettino coronavirus: i dati di oggi 18 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 18/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Covid: nuovi casi e ricoveri nelle Regioni

Le ultime 24 ore in Veneto fanno segnare un nuovo record di diagnosi, che arriva peraltro dopo alcuni giorni in cui i dati lasciavano sperare che il picco fosse stato raggiunto e, magari, superato. Sono infatti ben 25.166 i nuovi positivi al coronavirus, che portano il totale dei soggetti attualmente positivi a 255.914. Aumentano anche i ricoverati, che ora sono 1.797 in area medica (+24) e 208 in terapia intensiva (+1). I decessi registrati, infine, sono 39.

In Toscana si registrano 14.799 nuovi casi con un tasso di positività del 15,8% sul totale dei test. L'aumento della pressione ospedaliera si fa meno marcato rispetto ai giorni scorsi. I ricoverati nelle aree Covid sono attualmente 1.449 (otto in più rispetto a ieri), di cui 131 in terapia intensiva (-7).

In Umbria si contano 2421 nuovi positivi, 6 decessi e 26.651 attualmente positivi (-1.029) . Al 18 gennaio sono 217 (-11 ) i ricoverati negli ospedali, di cui 11 (-1) in terapia intensiva.