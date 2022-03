Il bollettino Covid di oggi 18 marzo 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Coronavirus di oggi 18 marzo 2022. Tra le 17 e le 18 il ministero della Salute renderà noti gli ultimi dati disponibili sull'andamento della pandemia in Italia. Riporteremo qui il numero dei nuovi positivi, dei tamponi effettuati, dei decessi e delle guarigioni. Daremo conto della situazione ospedaliera e di cosa accade nelle singole regioni. Ieri, 17 marzo, il report indicava 79.895 casi su 529.882 tamponi con tasso di positività pari al 15%.

Negli ultimi giorni i contagi sono aumentati in modo costante, ma fortunatamente la situazione negli ospedali non desta preoccupazione. Nel periodo 23 febbraio 2022 - 8 marzo 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,94 (range 0,83 - 1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente (era a 0,83) e al di sotto della soglia epidemica. Secondo il monitoraggio settimanale della Cabina di regia di ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, il tasso di occupazione di pazienti Covid in terapia intensiva è al 4,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 17 marzo) contro il 5,5% di sette giorni prima. Il tasso di occupazione di malati Covid nei reparti ordinari è stabile al 12,9%.

L'aumento dei contagi non pregiudica almeno per ora l'allentamento delle misure prese per fronteggiare il virus. Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge sulle riaperture. Dal 1° aprile addio al green pass per tavoli all'aperto di bar e ristoranti, negozi, uffici pubblici, poste, banche, metro e bus. Da maggio non sarà più necessario nemmeno nei luoghi al chiuso, con l’unica eccezione delle visite negli ospedali e nelle Rsa. Da maggio addio alla mascherina al chiuso (ma la mascherina resta obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, scuola compresa, fino al 30 aprile).

Il bollettino Coronavirus di oggi 18 marzo 2022

Nuovi casi: (ieri 79.895);

Tamponi (antigenici e molecolari): (ieri 529.882);

Decessi:(ieri 128);

Ricoverati con sintomi: (ieri -13, totale 8.397);

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri -4, totale 473);

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 51);

Attualmente positivi: (ieri +34.050, totale 1.088.217);

Totale casi: (ieri 13.645.834);

Totale deceduti: (ieri 157.44).

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 2.862 i positivi al Covid nelle Marche registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.751 tamponi eseguiti, di cui 6.146 nel percorso diagnostico. Sale il tasso di positività, che si attesta al 46,6% (ieri 45,5%) e così anche l'incidenza cumulativa ogni 100mila abitanti, pari a 1.063,21 (ieri 974,35). Lo annuncia il servizio sanitario regionale.

Ancora tre decessi ieri in Basilicata, a causa del Covid. E' quanto fa sapere la task force regionale. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.987 tamponi (molecolari ed antigenici), di cui 965 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 465 guarigioni. In totale sono 87 le persone ricoverate, tre in terapia intensiva. Sempre ieri sono state effettuate 457 vaccinazioni. Al momento sono 467.629 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.305 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 346.964 (62,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.255.005 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sono 8.521 i casi di contagio da Coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 23,26% dei 36.065 test processati. Gli attualmente positivi sono 96.493 di cui 560 ricoverati in area non critica Covid (10 in più rispetto a ieri) e 29 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). Le vittime del virus sono dieci per un totale dei decessi da inizio pandemia a oggi di 7.850 unità.

In Veneto i nuovi contagi sono stati 6.6061 nelle ultime 24 ore, 13 le vittime. L'incidenza di positivi sui tamponi è del 9,23%. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero di quanti hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia sale a 1.408.158, quello dei decessi a 14.028. Crescono i soggetti attualmente positivi, 63.811 (+ 3.144). Regge invece la situazione negli ospedali: i malati Covid ricoverati in area medica sono 764 (-1), quelli nelle terapie intensive 55 (-1).

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 5.689 su 32.596 test di cui 8.261 tamponi molecolari e 24.335 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi supera il 17%: per la precisione è del 17,45% (63,7% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi oggi dal presidente della Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri sono in aumento i contagi a fronte di un numero minore di test, con conseguente crescita del tasso dei positivi: nel precedente report i casi erano 5.529 su 34.238 tamponi, per un'incidenza di positività del 16,15% (61,8% sulle prime diagnosi).

Due decessi, 701 nuovi casi e i ricoveri in aumento in Alto Adige nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva si trovano 4 pazienti (-1), ma nei normali reparti il numero di letti occupati sale da 48 a 54. Gli altoatesini in quarantena sono 6789 e quelli guariti 524.