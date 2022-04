Il bollettino Covid di oggi martedì 19 aprile 2022: 27.214 nuovi casi e 127 morti

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi martedì 19 aprile 2022. Si contano 27.214 nuovi contagi e 127 morti nelle ultime 24 ore. Lo dicono i dati del ministero della Salute. Per quanto riguarda i tamponi, se ne contano 174.098 (molecolari e antigenici) quando ieri erano stati 105.739. Il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 17,4% di ieri. Sono 422 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila.

Attualmente positivi: 1.208.279

Deceduti: 127

Dimessi/Guariti: 14.387.830

Ricoverati: 10.214

Ricoverati in terapia intensiva: 422

Tamponi: 174.098

Totale casi: 27.214