Il bollettino Covid di oggi, domenica 19 dicembre 2021, con i dati aggiornati su nuovi contagi, ricoveri, decessi. Intanto il governo valuta una ulteriore stretta per i giorni delle feste di fine anno e fa discutere l'ipotesi del green pass per andare a scuola da gennaio. La variante Omicron si sta diffondendo in tutta Europa, mentre ci si prepara al Natale 2021 tra nuove misure, regole per le feste e l'appello ai vaccini e, soprattutto, alla terza dose. Parole come coprifuoco e lockdown tornano d'attualità. Nel Vecchio Continente l'ondata non si ferma: i numeri impressionano, la tenuta degli ospedali preoccupa e i governi varano provvedimenti per arginare l'ondata. In Italia c'è attesa per la Cabina di regia con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi del prossimo 23 dicembre 2021. Tra le ipotesi sul tavolo la richiesta di tamponi anche per i vaccinati per accedere ai locali al chiuso o ai grandi eventi, la mascherina obbligatoria all'aperto e una riduzione della durata del green pass ridotta. Ecco il bollettino coronavirus di oggi domenica 19-12-2021:

Coronavirus: il bollettino di oggi domenica 19 dicembre 2021

Il bollettino di oggi 19/12/2021 del ministero della Salute arriverà nel pomeriggio.

• Nuovi Casi ieri 28064

• Tamponi ieri 697740 (4.0%) di cui 102000 CT (27.5%) e 218357 PCR

• Guariti ieri 12430

• Decessi ieri 123

• Ricoveri ieri 7576 (+56) su 60811 posti letto (12.5%)

• Terapie intensive ieri 953 (+30) su 9064 posti letto (10.5%)

• Ingressi in TI ieri 95, uscite 65

• Casi Attivi ieri 347472 (+15504): 0.27% in TI | 2.18% in ricovero | 97.55% in isolamento

Covid, il bollettino del 19/12 da tutte le regioni

In aggiornamento costante, ecco di seguito tutti i bollettini regionali con i dati aggiornati sui nuovi contagi Covid sul territorio regionale e i numeri dei ricoveri oggi 19 dicembre 2021:

Rallenta la corsa dei contagi Covid in Veneto, scendendo sotto quota 4.000: sono 3.442 i nuovi positivi al virus scoperti con i tamponi nelle ultime 24 ore. 9 decessi. Il totale degli infetti da inizio della pandemia raggiunge i 578.300, quello delle vittime 12.170. Giù il numero dei malati Covid ricoverati in terapia intensiva, 159 (-3), mentre cresce quello dei pazienti nei reparti medici, 1.105 (+26).

In Toscana sono 1.370 i nuovi casi Covid (1.322 confermati con tampone molecolare e 48 da test rapido antigenico), che portano il totale a 317.344 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 292.869 (92,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.925 tamponi molecolari e 21.228 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. I ricoverati sono 386 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 89 anni.