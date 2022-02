Il bollettino Covid di oggi 19 febbraio 2022: i nuovi casi covid e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, sabato 19 febbraio 2022 verrà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus registrava ieri 53.662 nuovi contagi e 314 decessi. Quanto alla situazione ospedaliera si segnala un continuo miglioramento con i pazienti in terapia intensiva scesi sotto quota mille.

Coronavirus, il bollettino di sabato 19 febbraio 2022

Nuovi casi: --, ieri 53.662

Decessi: --, ieri 314

Ricoverati con sintomi: --, ieri 13.948

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 987

Ingressi del giorno in terapia intensiva: --, ieri 52

Attualmente positivi: --, ieri 1.404.122

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 53, a fronte di 763 tamponi eseguiti, i casi di Covid-19 registrati in Valle d'Aosta in base all'ultimo bollettino quotidiano emesso dall'amministrazione regionale. I guariti sono 119, facendo scendere il numero di attuali positivi a 1.598.

Non si registrano decessi. Salgono da quattro a cinque i pazienti positivi in terapia intensiva mentre scendono da 33 a 23 i ricoveri nei reparti ordinari.

Sono stati 4.870 i contagi da Coronavirus registrati ieri in Veneto, in linea con il dato precedente e in continua discesa. Lo segnala il bollettino regionale, con il totale dei casi a 1.297.614. Vi sono 25 decessi, per 13.704 vittime totali. Tutti gli indicatori sanitari sono in forte diminuzione: gli attuali positivi sono 75.427 (-2.875); negli ospedali vi sono 1.195 pazienti in area non critica (-99) e in terapia intensiva 103 (-8).

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 925 nuovi contagi: 296 su 5.803 tamponi molecolari con una percentuale di positivita' del 5,01% e ulteriori 629 casi su 7.958 test rapidi antigenici realizzati (7,9%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 21, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 328.

In Emilia-Romagna si registrano 21 decessi e 3.332 positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 23.224 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.444 molecolari e 12.780 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 94 (-2 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l'età media è di 64 anni. Sul totale 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, eta' media 63 anni), il 53,2%; 44 sono vaccinati con ciclo completo (eta' media 64,6 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.744 (-25 rispetto a ieri, -1,4%), età media 74,8 anni.

Scende ancora il tasso di incidenza cumulativo del covid nelle Marche, arrivando nell'ultima giornata a 953,77 su 100mila abitanti. Sono 1.813 i positivi rilevati nelle 24 ore,

Sono 3.050, età media 37 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 13 decessi: 9 uomini e 4 donne con un'età media di 78,2 anni. Continua il calo dei ricoveri che oggi sono 1.021 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (-5).

In Umbria si contano 12 ricoverati Covid in meno in un giorno negli ospedali umbri: sono 178 in base ai dati della Regione aggiornati a sabato 19 febbraio, di cui nove (erano dieci venerdì) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività accertati sono 843 (in calo del 7,5 per cento), i guariti 1.271 e si registrano altre quattro vittime, 1.713 in tutto dall'inizio della pandemia. Ancora in calo gli attualmente positivi, ora 11.840, il 3,5 per cento in meno.

Oggi in Abruzzo si registrano 1609 nuovi positivi (di cui 927 emersi da test antigenico) su 4893 tamponi molecolari e 9984 test antigenici, 5 deceduti (di età compresa tra 41 e 88 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara), 157571 guariti (+245), 92436 attualmente positivi (+1359), 431 ricoverati in area medica (-25), 17 in terapia intensiva (-3)

Oggi in Puglia sono stati registrati 32.104 test per l'infezione da Covid-19 e 4.244 nuovi casi.

Sono 648 i positivi emersi in Basilicata (zona bianca) nella giornata di ieri, dopo l'esame di 3.770 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche tre decessi (uno di una persona residente in Calabria) e 678 guarigioni.

In Sardegna si registrano oggi 1.355 ulteriori casi confermati di positivita' al Covid (di cui 1081 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.285 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 371 (come ieri). 35.773 sono i casi di isolamento domiciliare (-54). Si registrano 5 decessi: 1 uomo di 83 anni, residente nella provincia di Sassari; 3 donne di 75, 91 e 93 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, e 1 uomo di 92 anni residente nella Citta' Metropolitana di Cagliari