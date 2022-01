Il bollettino Covid di oggi 19 gennaio 2022: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi dati su contagi, decessi e pazienti ricoverati in terapia intensiva, oltre ai numeri sulle singole regioni. Intanto l'ondata di nuovi casi trainata dalla variante Omicron non accenna ad affievolirsi: nella giornata di ieri, martedì 18 gennaio, è stato raggiunto un nuovo record con 228mila contagi e 434 morti.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 19 gennaio 2022

Sono 21.207 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 33 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei contagiati nella regione da inizio pandemia sale a 934.263, mentre il totale dei decessi è 12.830. Gli attuali positivi sono 265.072. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.802, in terapia intensiva 203.

In Toscana sono 12.564 i nuovi casi Covid (4.575 confermati con tampone molecolare e 7.989 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 1.441 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 127 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 33 nuovi decessi.