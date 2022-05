Il bollettino Covid di oggi 19 maggio 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi giovedì 19 maggio 2022. Tra le 16 e le 17 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri del bollettino del ministero della Salute su nuovi casi, decessi e ospedalizzati.

I dati dell'ultimo report della Fondazione Gimbe confermano il calo dei nuovi casi che sono scesi negli ultimi 7 giorni del 14,8% rispetto alla settimana precedente. Va però osservato che nel report di sette giorni fa questo dato era al -27,5%. I contagi settimanali "si attestano a quota 244 mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 35 mila casi giornalieri" si legge. Il report registra comunque una riduzione percentuale dei nuovi casi in tutte le regioni, ma si spazia dal -0,1% della Sardegna al -22,7% della Calabria.

In calo anche i decessi (763 contro 842), che segnano un -9,4% (38 sono riferiti a periodi precedenti). Rispetto alla scorsa settimana, in 4 province si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi (Rimini +0,4%; Biella +1,7%; Bologna +3,2%; Nuoro +32,7%), in 103 invece una riduzione (dal -1,6% di Cuneo al -39,1% di Vibo Valentia).

Il bollettino coronavirus di oggi 19 maggio 2022

