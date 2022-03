Il bollettino di oggi sabato 19 marzo: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 19 marzo 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. Come di consueto seguiremo le notizie che man mano arrivano dalle regioni. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri venerdì 18 marzo 2022 registrava 165 morti e 76.250 contagi su 490.883 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 474 mentre quelli ricoverati con sintomi 8.403. Gli attualmente positivi in Italia erano 1.120.221, mentre i dimessi o guariti 12.446.583 (+46.408).

Mentre si allentano le misure restrittive anti Covid crescono gli appelli alla vaccinazione, unica arma per sconfiggere il virus. Secondo i dati contenuti nel Report integrale sulla sorveglianza epidemiologica SarS-Cov-2 dell'Istituto superiore di sanità, che riporta i dati di mortalità nella popolazione over 12, registrati nel periodo 21 gennaio-20 febbraio 2022, la mortalità tra le persone senza vaccino risulta 15 volte più alta rispetto a chi ha fatto la dose booster, e circa 5 volte maggiore rispetto a chi è vaccinato con due dosi da meno di quattro mesi.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 19 marzo 2022

articolo aggiornato alle ore 13:57 clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: ---, ieri 76.250

Tamponi (antigenici e molecolari): ---, ieri 490.883

Decessi: ---, ieri 165

Ricoverati con sintomi: ---, ieri 8.403

Ricoverati in Terapia Intensiva: ---, ieri 474

Ingressi del giorno in terapia intensiva: ---, ieri 47

Attualmente positivi: ---, ieri 1.120.221

Totale casi: ---, ieri 13.724.411

Totale deceduti: ---, ieri 157.607

Coronavirus: i contagi nelle regioni

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige si sono registrati 605 nuovi casi positivi e nessun decesso. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 49 (-5) e 31 nelle strutture private convenzionate. Stabili a 4 i ricoveri in terapia intensiva.

In Veneto sono 6.831 i nuovi contagi da Coronavirus, 8 le vittime. Gli attualmente positivi salgono a 65.378 (+1.567). I pazienti Covid ricoverati in area medica sono 731 (-33), quelli nelle terapie intensive 60 (+5).

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 5.489 su 32.319 test (7.543 tamponi molecolari e 24.776 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è 16,98% (61,0% sulle prime diagnosi).

Nelle Marche sono 2.560 i nuovi casi positivi al Covid su 7.150 tamponi eseguiti. Le persone con sintomi sono 446.

In Umbria sono 1.989 i nuovi positivi su 8.147 test antigenici e 2.446 tamponi molecolari. Il tasso di positività scende al 18,77% (20,04% quello di venerdì). In aumento i ricoverati a 190 (+11 rispetto a ieri), con un raddoppio dei posti occupati nelle terapie intensive, da 3 a 6. Non si registrano decessi.

Oggi in Puglia si registrano 7.392 nuovi casi di Coronavirus su 33.982 test, con un tasso di positività al 21,7%. Quattro i decessi. I pazienti ricoverati in area non critica sono 570, mentre quelli in terapia intensiva sono 28.

In Basilicata nella giornata di ieri 1007 persone sono risultate positive al Covid su 4.048 tamponi (molecolari ed antigenici). Registrato anche un decesso e 405 guarigioni. In totale sono 93 le persone ricoverate, di cui 3 in terapia intensiva.