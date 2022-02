Il bollettino covid di oggi 2 febbraio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino covid di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono stati registrati 133.142 nuovi casi e 427 morti, con un tasso di positività al 10,6% e i ricoveri in flessione.

Resta al 30%, in Italia, la percentuale di posti occupati da pazienti covid nei reparti di area non critica ma, in 24 ore, cresce in sei regioni: Calabria (38%), Marche (+3% arriva a 34%), Molise (22%), provincia autonoma di Trento (30%), Sardegna (24%), Valle d'Aosta (al 40%). Cala, invece, in Basilicata (25%), Friuli Venezia Giulia (39%), Lazio (32%) e provincia autonoma di Bolzano (24%). Il tasso è stabile in Abruzzo (32%), Campania(31%), Emilia Romagna (30%), Liguria (40%), Lombardia (29%), Piemonte(31%), Puglia (25%), Sicilia (39%), Toscana (27%), Umbria (32%), Veneto (25%). Questi i dati del monitoraggio Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) aggiornati al 1° febbraio.

Per quanto riguarda le terapie intensive covid, la percentuale di occupazione nazionale è del 16%. Cala in undici regioni: Abruzzo (19%), Calabria (11%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lazio (21%), Liguria (14%), Lombardia (13%), provincia autonoma di Bolzano (12%), Sicilia (16%), Toscana (18%), Umbria (12%), Valle d'Aosta (18%). Il tasso cresce, invece, in Basilicata (8%), provincia autonoma di Trento (28%), Piemonte (21%), Veneto (15%). È stabile in Campania (11%), Emilia Romagna (17%), Marche (24%), Molise (8%), Puglia (12%), Sardegna (16%). Cinque regioni sono oltre il 20%: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, provincia autonoma di Trento e Piemonte.

Coronavirus: il bollettino di oggi mercoledì 2 febbraio 2022

In basso il bollettino di oggi 02/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ...

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in terapia intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Dimessi/guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Alto Adige oggi un decesso e 1.569 nuovi casi. Sono risultati positivi 211 tamponi molecolari Pcr su 1.091 e 1.358 test antigenici su 10.773. Il decesso riguarda una donna 80enne. Cala il numero dei ricoveri nei normali reparti che ora sono 117 (-2), ma cresce da 11 a 13 quello in terapia intensiva. Cala in modo significativo il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 27.150 (-3.461). Sono state dichiarate guarite 3.869 persone.

In Veneto 14.190 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il 9,98% dei tamponi effettuati. Scendono di 37 i posti letto occupati negli ospedali, 1.927 in totale. Trenta i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

In Friuli Venezia Giulia 3.497 nuovi contagi e 14 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 498.

In Toscana i nuovi casi registrati sono 7.758 su 60.475 test, di cui 15.587 tamponi molecolari e 44.888 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 12,83% (67,9% sulle prime diagnosi).

In Umbria 1.827 nuovi casi. Torna a salire il dato degli attualmente positivi, ora 22.341, 358 in più rispetto a ieri. I ricoverati salgono a 228, tre in più, nove dei quali in terapia intensiva, uno in meno. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.466 guariti e altri tre morti, 1.634 dall'inizio della pandemia. Salgono dell'1,6% le persone in isolamento contumaciale, 22.113 attualmente. Sono stati analizzati 3.603 tamponi e 11.893 test antigenici, con un tasso di positività pari all'11,79%.