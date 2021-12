Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 20 dicembre 2021: i numeri dalle regioni

Attesa per il bollettino Covid di oggi, lunedì 20 dicembre 2021. Ieri si sono registrati 24.259 nuovi casi e 97 decessi, con un aumento dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva.

Giovedì 23 dicembre la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi per discutere delle eventuali nuove misure e valutare i dati che verranno raccolti nei prossimi giorni, a partire da quelli dell'indagine specifica sulla variante. "Nessuna decisione è stata presa, faremo le valutazioni sulla base dei dati", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. In zona gialla da oggi Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Friuli Venezia Giulia, Calabria e provincia autonoma di Bolzano già uscite dall'area bianca. L'Italia si avvicina alla zona arancione, secondo Guido Rasi, consulente scientifico di Figliuolo.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 20 dicembre 2021

Il bollettino di oggi 20/12/2021 ne ministero della Salute

Attualmente positivi

Deceduti

Dimessi / Guariti:

Ricoverati con sintomi:

di cui ricoverati in terapia intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, il bollettino dalle Regioni

In Valle d'Aosta sono 40 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore. I contagiati attuali sono 874, di cui 23 ricoverati all'ospedale Parini (uno è in terapia intensiva).

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 234 nuovi contagi e sette decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295.

In Veneto i nuovi contagi sono 2.304, secondo i numeri del bollettino regionale. Si registrano anche 5 nuovi decessi. I pazienti Covid in ospedale in area non critica sono 1.119 (+14), quelli in terapia intensiva sono 167 (+8).

In Toscana si registrano 955 nuovi contagi e 6 nuovi decessi. Gli attualmente positivi sono oggi 17.187, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 406 (20 in più rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (2 in più).

In Puglia sono 414 i nuovi contagi da coronavirus. Il bollettino segnala anche altri 4 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 14.744 test giornalieri. Sono 7.440 le persone attualmente positive in Puglia, 152 ricoverate in area non critica, 26 in terapia intensiva.