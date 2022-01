Il bollettino covid di oggi 20 gennaio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino covid di oggi giovedì 20 gennaio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia, con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Frena l'incremento dei contagi (+3%) in Italia, ma i decessi aumentano del 49,7% in 7 giorni, secondo quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 12-18 gennaio, rispetto alla precedente. Si registra "una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni e un aumento delle ospedalizzazioni (+2.381) dei pazienti in area medica e in terapia intensiva (+38)". Ieri sono stati registrati 192.320 nuovi contagi (con un tasso di positività del 16,3%) e 380 morti.

Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 20 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 20/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Toscana aumentano nelle ultime 24 ore i contagi da covid e, seppur di poco, sale anche il tasso di positività. I nuovi casi registrati sono 13.720 su 78.441 test, di cui 22.921 tamponi molecolari e 55.520 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,49% (75,1% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi in Toscana erano stati 12.564 su 73.504 test, con un tasso dei nuovi positivi del 17,09% (73,9% sulle prime diagnosi). Oggi si registrano 24 nuovi decessi: 15 uomini e 9 donne con un'età media di 80 anni. I ricoverati sono 1.454 (13 in più rispetto a ieri), di cui 124 in terapia intensiva (3 in meno).

Contagi da coronavirus in aumento oggi nelle Marche, dove si registrano 6.905 casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 20.075 tampini analizzati nell'ultima giornata. Nella regione, che è in zona gialla, ieri erano stati registrati 5.850 contagi.

In Puglia oggi 8.333 contagi e altri 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 63.243 tamponi. Le persone attualmente positive sono 133.483. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 691. In terapia intensiva ci sono 63 persone.