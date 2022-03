Il bollettino Covid di oggi domenica 20 marzo: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 20 marzo 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. Come di consueto seguiremo le notizie che man mano arrivano dalle regioni. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri sabato 19 marzo registrava 85 morti e 74.024 contagi su 478.051 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 471 mentre quelli ricoverati con sintomi 8.319. Gli attualmente positivi in Italia erano 1.147.519, mentre i dimessi o guariti 12.494.968.

L'allentamento graduale delle restrizioni anti-Covid deciso dal governo ha rimesso in discussione il bollettino quotidiano sui casi Covid in Italia. Secondo alcuni andrebbe eliminato e sostituito con un rapporto su base settimanale. "Sarebbe un atto di ingiustificata censura sulla distribuzione regionale e sui dettagli di ricoveri, tamponi e altro", ha dichiarato il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 20 marzo 2022

Nuovi casi: ---, ieri 74.024

Tamponi (antigenici e molecolari): ---, ieri 478.051

Decessi: ---, ieri 85

Ricoverati con sintomi: ---, ieri 8.319

Ricoverati in Terapia Intensiva: ---, ieri 471

Ingressi del giorno in terapia intensiva: ---, ieri 56

Attualmente positivi: ---, ieri 1.147.519

Totale casi: ---, ieri 13.800.179

Totale deceduti: ---, ieri 157.692

Coronavirus: i contagi nelle regioni

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati rilevati 46 nuovi casi di positività al Covidsu 628 tamponi eseguiti. I pazienti ricoverati in area medica sono 16, due in più rispetto a ieri. Vuote le terapie intensive. Non si sono registrati nuovi decessi: restano 522 dall'inizio della pandemia.

In Veneto nelle ultime 24 ore sono 4.656 i nuovi casi positivi al Covid, tre i decessi. I pazienti ricoverati in area medica sono 728 (-4) e 59 (-1) in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 153 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,75%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 129. Due i decessi.

Sono 3.896 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, su 15mila tamponi. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è stabile a 51 mentre quello dei positivi nei reparti di degenza ordinari è in leggera crescita (+13) a 880. Sette i morti.

Sono 4.577 i nuovi casi di Covid-19 in Toscana. Dodici i decessi. In aumento i ricoveri: i posti letto occupati in ospedale sono 741, 22 in più rispetto a ieri, di cui 29 in terapia intensiva, 3 in meno.

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati 2.396 i nuovi casi di Covid-19 su 5.771 tamponi processati, con un tasso di positività al 41,5% (ieri era al 44,5%). I pazienti assistiti negli ospedali sono 202 (+6) e 25 (-2) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 7 pazienti (-2). Quattro i decessi.

Nelle ultime 24 ore in Umbria i nuovi casi Covid sono stati 1.907, su 2.112 tamponi e 7.989 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 18,87%. Due i morti.

Oggi nel Lazio su 6.504 tamponi molecolari e 39.430 tamponi antigenici per un totale di 45.934 tamponi, si registrano 7.413 nuovi casi positivi (-1.573), sono 7 i decessi (+2), 1.018 i ricoverati (+6), 75 le terapie intensive (-1) e +5.484 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,1%.

Sono 6.464 i nuovi casi di positività al Covid in Puglia su 31.485 test eseguiti, con un tasso di positività pari al 20,5%. Quattro i decessi. I pazienti ricoverati in area medica sono 562 (ieri 570) quelle ricoverate in terapia intensiva 27 (ieri 28).