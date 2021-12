Coronavirus, il bollettino di martedì 21 dicembre 2021: i numeri dalle regioni

Attesa per il bollettino coronavirus di oggi, martedì 21 dicembre 2021, del ministero della Salute. Il bollettino di ieri segnala 16.312 nuovi contagi e 137 decessi.

Giovedì 23 dicembre è convocata la cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Sul tavolo diverse ipotesi di eventuali misure per contrastare la diffusione della variante omicron, come la riduzione della durata del green pass da nove a sei mesi fino al tampone anche per vaccinati per stadi, concerti e discoteche, come pure l'obbligo di mascherine all'aperto.

Continuano a crescere la pressione sugli ospedali. A livello nazionale, i posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica salgono al 13% rispetto a quelli disponibili e la percentuale cresce in ben 12 regioni: in Basilicata salgono al 9%, in Calabria al 23%, in Emilia Romagna al 12%, in Friuli Venezia Giulia al 23%, nel Lazio al 14%, in Liguria al 22%, nelle Marche al 18%, nella PA di Bolzano 17%, nella PA di Trento 19%, in Piemonte al 13%, in Puglia al 6%, in Toscana al 7%. Questa la situazione fotografata dall'ultimo quotidiano dell'Agenza Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che confronta i dati di ieri, 20 dicembre, con quelli del giorno precedente (12%).

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 21 dicembre 2021

Il bollettino di oggi 21/12/2021 del ministero della Salute:

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi / Guariti:

Ricoverati:

di cui in terapia intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, il bollettino dalla Regioni

In Veneto i nuovi contagi sono 4.716 e si registrano altri 21 morti, secondo il report della Regione. Sono 53 i nuovi ricoveri in area non critica, 6 in terapia intensiva.

In Toscana sono 1.316 i nuovi casi confermati su 48.847 tamponi nelle ultime 24 ore (tasso di positività al 2,69%). Quattro i decessi. I ricoverati nelle aree Covid sono in tutto 424 (+18 rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (dato invariato).

Nell Marche si segnalano 689 nuovi contagi in 24 ore. Confermati anche due casi di variante Omicron.

In Basilicata i nuovi casi di contagi sono 169 su un totale di 1.988 tamponi molecolari. Non si registrano nuovi decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 57. In aumento i ricoveri per Covid-19, il numero è salito a 38 (+6) di cui nessuno in terapia intensiva: 17 nell'ospedale di Potenza e 21 in quello di Matera.

In Puglia i nuovi casi di contagi accertati sono 673 su 29.928 test processati. Gli attualmente positivi sono 7.723 di cui 167 ricoverati in area non critica Covid e 21 in terapia intensiva. Le vittime riportate nell'ultimo bollettino sono quattro.