Il bollettino Covid di oggi 21 gennaio 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 21 gennaio 2022. Come di consueto dopo le 17 il ministero della Salute renderà noti gli ultimi dati disponibili all'andamento della pandemia in Italia.

Arriva intanto la nuova stretta per i non vaccinati. Il nuovo Dpcm firmato dal premier Mario Draghi definisce l'elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere dal 1° febbraio senza green pass: per chi ne è sprovvisto non sarà possibile andare neppure all'ufficio postale a ritirare la pensione. Così come non si si potrà andare dal tabaccaio.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 21 gennaio 2022

In Sardegna si registrano oggi 1.610 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4.524 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23578 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 ( lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 269 ( 4 in più di ieri ). 22161 sono i casi di isolamento domiciliare (276 in più di ieri). Si registrano 8 decessi.

Oggi in Puglia sono stati registrati 72.066 test Covid e 8.423 nuovi casi. Inoltre sono stati registrati 12 decessi. Attualmente sono 133.218 le persone positive, 712 sono ricoverate in area non critica e 67 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 520.516 a fronte di 7.151.307 test eseguiti, 380.195 sono le persone guarite e 7.103 quelle decedute.

Sono 3.748 (di età compresa tra 2 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 184596. Dei positivi odierni, 2.371 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi.

Sono 2.375 i nuovi casi Covid in Trentino, individuati dai 13.391 tamponi (956 molecolari e 12.435 test rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore. In ospedale vi sono 167 pazienti, di cui 23 in terapia intensiva. Non si registrano decessi. Lo ha riferito, in conferenza stampa, l'assessore alla Sanità della Provincia di Trento, Stefania Segnana. "

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 4.712 nuovi contagi: 1.324 su 11.094 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dell'11,9 % e 3.388 su 18.158 test rapidi antigenici realizzati (18,6%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 40 di cui 34 non vaccinate e i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 426. Lo ha comunicato il viceptresidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Sette nuovi morti, positivi e ricoveri in lieve calo. È questo l'andamento della pandemia in Umbria, in linea con la tendenza registrata negli ultimi giorni, in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 2.211 nuovi positivi, su un totale di oltre 16 test analizzati, con un tasso di positività al 13,7%, in lieve aumento rispetto a ieri (12,8%). Sono 2.554 i guariti, per cui il numero degli attualmente continua una lenta discesa, diminuendo di 350 unità, raggiungendo quota 25.599. Sul fronte ospedalizzazioni, sono al momento 208 le persone ricoverate per Covid negli ospedali umbri, cinque in meno rispetto a ieri. Di questi, 12 si trovano in terapia intensiva, due in più. Con le vittime registrate ieri, sale a 1.584 il totale dei morti da inizio pandemia

Sono trentaquattro - quindici donne e diciannove uomini con un'età media di 82,7 anni - le persone decedute per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana, con il totale dei decessi che sale a 7.983.I casi complessivi di positività in regione sono 641.153. L'età media dei 13.029 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). I guariti, che oggi sono 12.598 in più rispetto a ieri, raggiungono quota 452.782 (70,6% dei casi totali).Gli attualmente positivi sono oggi 180.388, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.465 (11 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (1 in più).Complessivamente, 178.923 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (386 in più rispetto a ieri, più 0,2%).Sono 45.941 (5.098 in più rispetto a ieri, più 12,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiati.

In Veneto i nuovi positivi al Covid accerati nelle ultime 24 ore sono 19.117. Sono invece 279.257 le persone in isolamento perché in contatto con contagiati. Si allenta la pressione negli ospedali: 1.765 i ricoverati in area non critica (-41), 203 in terapia intensiva (-1).

Sono 1.397 i nuovi casi di contagio registrati ieri in Basilicata a fronte di 6.910 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid. Lo comunica la task force della Regione Basilicata.Nella stessa giornata si sono registrate 908 guarigioni e un decesso. In totale sono 93 le persone ricoverate: 51 nell'ospedale San Carlo di Potenza, di cui 2 in terapia intensiva, e 42 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.