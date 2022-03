Il bollettino Covid di oggi lunedì 21 marzo: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi lunedì 21 marzo 2022. Saranno resi noti come di consueto tra le 17 e le 18 gli ultimi dati aggiornati sull'andamento della pandemia in Italia. Riporteremo qui le variazioni registrate nelle ultime 24 ore per il numero di positivi, dei decessi, dei tamponi. Vedremo anche come procede negli ospedali. Daremo poi spazio agli aggiornamenti nelle singole regioni.

Ieri sono stati registrati 60.415 nuovi positivi su 370.466 tamponi e 93 decessi. L'attenzione è tutta al 31 marzo, giorno in cui scade lo stato di emergenza. Dieci giorni esatti quindi ci separano dalla data "x" che segna un netto ritorno alla normalità. Dal 1° aprile potremo dire addio al green pass per tavoli all'aperto di bar e ristoranti, negozi, uffici pubblici, poste, banche, metro e bus. Da maggio non sarà più necessario nemmeno nei luoghi al chiuso, con l?unica eccezione delle visite negli ospedali e nelle Rsa. La mascherina resta invece obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, scuola compresa, fino al 30 aprile.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 21 marzo 2022

Nuovi casi: (ieri 60.415);

Tamponi (antigenici e molecolari): (ieri 370.466);

Decessi: (ieri 93);

Ricoverati con sintomi: (ieri 8.430);

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 467);

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 29);

Attualmente positivi: (ieri 1.172.824);

Totale casi: (ieri 13.861.743);

Totale deceduti: (ieri 157.785).

Coronavirus, la mappa dei contagi

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 2.105 su 11.889 test di cui 5.199 tamponi molecolari e 6.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 17,71% (51,9% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Sono 306 i nuovi casi di covid registrati nel bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Nelle ultime 24 ore c'è una vittima, si tratta di un uomo ultrasettantenne. Il totale dei morti in Alto Adige da inizio pandemia sale così a 1.434. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 6.225. Segnalati anche 481 nuovi guariti, mentre non sono stati ancora aggiornati i dati relativi ai ricoveri: a ieri erano 53 le persone ospedalizzate nei normali reparti, e 4 quelle in terapia intensiva.

Sono 1.938 i nuovi contagi oggi 21 marzo in Veneto. Si registrano altri 4 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.421.583, mentre gli attualmente positivi sono 66.301. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14 mila (14.045). Negli ospedali veneti sono ricoverate 429 persone in area medica e 28 in terapia intensiva, per quanto riguarda le strutture ospedaliere. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 103. Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.941 dosi di vaccino.

Nelle Marche prosegue la risalita del tasso di incidenza cumulativo, arrivato a 1.162,71 su 100mila abitanti (ieri era 1.152,79), a fronte di 1.055 nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore, pari al 46,2% dei 2.283 tamponi analizzati nel percorso diagnostico, su 2.864 tampini complessivi, come sempre un numero più basso nei giorni festivi rispetto al resto della settimana.



Sono stati 2.419 i contagi in Molise nella settimana dal 14 al 21 marzo. In quella precedente erano stati 1.877: l'incremento è stato del 28.9%. Crescono anche gli attualmente positivi che nel giro di 7 giorni passano da 6.721 a 7.789, avvicinandosi alla soglia degli ottomila. Il numero di ricoveri non è aumentato, anzi è lo stesso (13) - così come è identico il numero di dimissioni (8) - dei 7 giorni precedenti. Sono state 6 le vittime in ospedale con Covid nell'ultima settimana, erano state 4 nella precedente. L'ultimo decesso in ordine di tempo risale a ieri e riguarda un 69enne della provincia di Campobasso ricoverato in Intensiva.