Coronavirus, il bollettino di mercoledì 22 dicembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle Regioni 

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021. Nel tardo pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con tutti i numeri sui nuovi casi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e i dati dalle singole Regioni. Nel bollettino di ieri, martedì 21 dicembre, è stato raggiunto un nuovo picco di contagi: 30.798 con 153 morti.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 22 dicembre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 4.522 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 dicembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 20 decessi. Effettuati 27.107 tamponi molecolari e 91.459 tamponi antigenici. Sono 10 i nuovi ricoveri in area medica mentre cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva (-12).

In Toscana sono 2.038 i contagi da coronavirus registrati nel bollettino di oggi. I ricoverati sono 437 (13 in più rispetto a ieri), di cui 64 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi.

Sono 168 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 22 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. Ancora in aumento i ricoveri per Covid-19, il numero è salito a 42, 4 in più, di cui nessuno in terapia intensiva: 21 nell'ospedale di Potenza e 21 in quello di Matera.