Il bollettino Covid di oggi 22 febbraio 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino Covid di oggi, martedì 22 febbraio 2022. Il report aggiornato che attesta l'andamento della pandemia in Italia sarà reso noto come di consueto dal ministero della Salute tra le 17 e le 18. Riporteremo qui tutti i dati su nuovi contagi, decessi, guarigioni, ricoveri e tamponi. Seguiremo anche gli aggiornamenti forniti dalle Regioni nei vari territori.

Il dibattito intanto si concentra sul Green pass, sulla data in cui la certificazione verde potrebbe andare in soffitta. Il tema diventa politico con una parte di maggioranza che punta all'addio già da aprile. Il premier Mario Draghi ha annunciato una "road map" per l?uscita graduale dalle restrizioni e lavora alle norme necessarie a garantire la tenuta del sistema anti Covid senza prorogare lo stato d?emergenza.

Covid: il bollettino di oggi martedì 22 febbraio 2022

Nuovi casi: (ieri 24.408)

Decessi: (ieri 201)

Ricoverati con sintomi: (ieri 13.375)

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 934)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 55)

Attualmente positivi: (ieri 1.321.971)

Tamponi processati: (ieri 231.766)

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Umbria sono stati registrati 999 nuovi positivi al Covid e 1.385 guariti in 24 ore. Scendono a 10.658 gli attualmente positivi, 391 in meno. Sono stati analizzati 2.403 tamponi e 9.215 test antigenici, per un tasso di positività sul totale pari all'8,59 per cento (era 10,6 lunedì e 8,79 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Oggi in Puglia sono stati registrati 5.612 nuovi casi di Covid, su 36.784 test, e 22 decessi. Attualmente sono 85.058 le persone positive, 727 sono ricoverate in area non critica e 53 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 715.888 a fronte di 8.577.044 test eseguiti. Complessivamente sono 623.241 le persone guarite e 7.589 quelle decedute.

In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.576 tamponi (molecolari e antigenici) per la ricerca di contagio da Covid di cui 812 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 702 guarigioni. Effettuate ieri 1.109 vaccinazioni.

Tornano vicini al migliaio i nuovi contagi da Covid in Alto Adige. In tutto sono 986 i casi segnalati nel bollettino diramato dall'azienda sanitaria, frutto di 832 test pcr (74 positivi) e 9.135 tamponi antigenici (912 positivi). Cresce anche il numero dei morti, dopo che nella giornata di ieri non si erano registrate vittime. Sono 4 i decessi nelle ultime 24 ore.

In 24 ore sono 1.858 positivi rilevati nelle Marche: l'incidenza ogni 100mila abitanti cala ancora (da a 888,30 a 820,16). L'Osservatorio epidemiologico regionale fa sapere che in una giornata sono stati eseguiti 6.549 tamponi.

Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia di Covid sale in Veneto a 1.309.256, contando i 6.037 positivi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi complessivi arrivano a quota 13.750, dei quali 24 nell'ultimo bollettino. Il resoconto odierno della Regione vede minime variazioni nei dati degli ospedali: i ricoverati in area medica sono 1.202, quelli in terapia intensiva 103. In flessione i soggetti attualmente positivi, 69.007.

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.718 su 37.177 test di cui 8.751 tamponi molecolari e 28.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,00% (55,2% sulle prime diagnosi)". Scrive su Telegram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. I vaccini attualmente somministrati sono 8.612.013 di cui 2.299.425 dosi booster.