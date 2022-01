Il bollettino Covid di oggi 22 gennaio 2022: nuovi casi e ricoveri, tutti i dati aggiornati e la tabella

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 22 gennaio 2022. Tra le 17 e le 18 (salvo eventuali ritardi) vi daremo conto dei dati aggiornati sull'epidemia di Sars-Cov-2 in Italia con i numeri dei nuovi casi, dei decessi e degli ospedalizzati nelle ultime 24 ore. Come sempre in basso ci saranno anche i vari bollettini regionali aggiornati nel corso della giornata man mano che arrivano i dati dalle autorità locali.

Covid: il bollettino di oggi sabato 22 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 22/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (sabato scorso 180.426)

Tamponi (antigenici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Coronavirus: nuovi casi e ricoveri nelle regioni

In basso i dati dalle regioni ma mano che arrivano.

In Toscana sono 12.190 i nuovi casi con un tasso di positività del 16,3% è risultato positivo. Si registrano purtroppo 24 nuovi decessi: 13 uomini e 11 donne con un'età media di 84,2 anni. L'età media dei 12.190 nuovi positivi odierni è di 35 anni.

In Veneto sono stati accertati 18.773 nuovi contagi. In calo i ricoveri ospedalieri: i posti letto occupati da malati Covid in area medica sono 1.744 (-21), in terapia intensiva 189 (-14).