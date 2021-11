Il bollettino Covid di oggi 22 novembre 2021: i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e la tabella

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 22 novembre 2021. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con gli ultimi dati su contagi, ospedalizzati e decessi. Ieri, domenica 21 novembre, sono stati registrati 9.709 nuovi casi Covid su 487.109 tamponi (in calo rispetto al giorno precedente) e 46 morti. Il virus dunque continua a correre, sebbene negli ospedali la situazione sia tutto sommato sotto controllo. Stando ai dati di Agenas l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva si attesta al 6% (dato stabile), mentre nei reparti di area non critica è all'8% (+1). Sono due le Regioni o province autonome che dovrebbero finire in zona gialla a partire da lunedì 29 novembre: si tratta di Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige, ma a rischio ci sono anche Marche, Liguria e Calabria.

Coronavirus: il bollettino di oggi lunedì 22 novembre 2021

In basso, non appena disponibile, il bollettino di oggi 22/11/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Coronavirus: i dati su contagi e ricoveri nelle regioni

In Veneto sono "solo" 870 i casi registrati nelle ultime 24 ore (un calo probabilmente dovuto al solito "effetto week end"), 3 i decessi. I pazienti ricoverati in area non critica sono 389 (+14), 71 (+2) le terapie intensive.

In Toscana sono stati accertati 308 contagi su 5.315 tamponi molecolari e 7.759 antigenici rapidi, sette morti e 356 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Nell'ultima giornata il tasso di positività tocca il 2,4% sul totale dei tamponi e il 7,1% in relazione ai nuovi soggetti controllati, mentre torna a crescere la pressione ospedaliera: salgono a 299 i pazienti ricoverati nelle aree Covid (7 in più rispetto a ieri), di cui 44 in terapia intensiva (5 in più).