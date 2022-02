Il bollettino Covid di oggi 23 febbraio 2022: i dati su nuovi casi, decessi e ricoveri (tabella)

Coronavirus, i dati di oggi mercoledì 23 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri su nuovi casi, decessi e ospedalizzati diffusi dal ministero della Salute nel consueto bollettino Covid. I dati degli ultimi giorni fotografano una costante flessione delle diagnosi di Sars-Cov-2, e così pure dei pazienti ospedalizzati. Secondo un report dell'Altems in Italia "indicativamente una persona su cinque (20%) è stata contagiata" da Sars-CoV-2 "con un valore massimo registrato dalla PA di Bolzano (33,9%), una persona su tre, e un valore minimo registrato in Sardegna (9,7%), una persona su dieci".

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 23 febbraio 2022

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 23/02/2022

Nuovi casi: --- (mercoledì scorso 59.749);

Tamponi (antigenici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Coronavirus: i dati regione per regione

Sono 4.593 i nuovi casi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. 64.405 sono invece le persone in isolamento. Calano i ricoveri in area non critica, 740 (- 31 nelle ultime 24 ore) mentre aumentano di poco le Terapie intensive, 54 (-1 nelle ultime 24 ore). 13 i decessi.

In Toscana sono 2.956 i nuovi casi di Coronavirus su 27.927 tamponi. Lo segnala il presidente della Regione, Eugenio Giani, nel corso di una comunicazione social. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati 8.719 tamponi molecolari e 19.208 antigenici rapidi, mentre il tasso dei positivi tocca il 10,58% sul totale dei test e il 50,6% in relazione alle prime diagnosi. I contagi risultano in calo di circa l'11% nel raffronto settimanale. Sette giorni fa, in effetti, erano stati confermati 3.328 casi a fronte di 32.077 test.

In Umbria si contano altri 893 casi di coronavirus e 2 decessi. Nei reparti Covid degli ospedali scende a 166 (-6) il totale dei ricoverati e resta stabile a 8 (=) il numero di quelli in terapia intensiva.