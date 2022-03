Il bollettino Covid di oggi 23 marzo 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi mercoledì 23 marzo 2022. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri del bollettino del ministero della Salute su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Secondo gli ultimi dati Agenas, la percentuale dei posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid è stabile al 5%, ma la percentuale sale al 14% (+1%) nei reparti di area non critica.

Il bollettino coronavirus di oggi 23 marzo 2022

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 23/03/2022

Nuovi casi: --- (mercoledì scorso 72.568)

Covid: i dati regione per regione

In Veneto si registrano 6.287 nuovi casi di contagio, mentre il numero degli attualmente positivi ha toccato quota 69.600. Sono attualmente 495 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 27 in condizioni gravi.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.280 su 32.625 test di cui 8.441 tamponi molecolari e 24.184 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,18% (61,6% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.