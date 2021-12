Il bollettino Covid di oggi 24 dicembre 2021. Nuovi casi, decessi e ricoveri: i dati aggiornati

Coronavirus, il bollettino di oggi 24 dicembre 2021. Intorno alle 17 tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con gli ultimi dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzazioni. Ieri c'è stato il record assoluto di diagnosi dall'inizio della pandemia: sono state 44.595. Polverizzato il precedente record del 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902. Segno che la variante Omicron, più contagiosa di Delta e parzialmente immunoevasiva, sta ormai dilagando nel Paese. Resta da capire quali saranno gli effetti di questa nuova ondata sulle strutture sanitarie. Ad oggi risultano occupati da pazienti Covid l'11% dei posti letto in terapia intensiva e il 14% dei letti nei reparti di area non critica.

Bollettino coronavirus: i dati di oggi venerdì 24 dicembre 2021

In basso il bollettino di oggi 24/12/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Covid: la situazione nelle regioni

Sono 5.074 i contagi da coronavirus e 16 i morti oggi in Veneto, a fronte di 27.015 tamponi molecolari e 90.505 antigenici. Lo comunica il bollettino della Regione Veneto. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 153, -6 rispetto a ieri.

In Toscana si registrano oggi 3.337 casi su 52.095 test di cui 18.985 tamponi molecolari e 33.110 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,41 per cento (19,0 per cento sulle prime diagnosi).

In Umbria i positivi sono 1229, due i decessi, 163 i guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.742 tamponi e 17.910 test antigenici in tutta la regione. Al 24 dicembre sono 76 (+3 rispetto al 23 dicembre) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 8 (dato invariato) in terapia intensiva, e 6.438 (+1.137 rispetto al 23 dicembre) gli isolamenti contumaciali.

Nel Lazio i casi sono in aumento: oggi si registrano 3.475 casi positivi. Una crescita "al momento lineare" ha sottolineato l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato. "Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron, contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione".

Resta alto il numero contagi da Sars Cov-2 in Basilicata. Sono 262 i nuovi casi (250 riguardano residenti), su un totale di 2.170 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. I ricoverati per Covid-19 sono 42 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva: 22 nell'ospedale di Potenza e 20 in quello di Matera.