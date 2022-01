Il bollettino covid di oggi 24 gennaio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino covid di oggi lunedì 24 gennaio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia, con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Nel bollettino di ieri 138.860 nuovi casi e 227 morti. Cinque regioni in zona arancione da oggi: alla Valle d'Aosta si aggiungono Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia, con regole e misure anti covid più stringenti che riguardano soprattutto chi non possiede il super green pass. Altre due regioni, invece, passano in zona gialla da quella bianca: Puglia e Sardegna. Il governo, intanto, studia l'ipotesi di allungare la durata del green pass oltre i sei mesi per chi ha fatto il booster, in vista del taglio da nove a sei mesi previsto da febbraio che potrebbe provocare problemi a chi ha fatto da tempo la terza dose di vaccino.

A livello giornaliero, secondo i dati di Agenas, la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti covid è stabile al 17% in Italia, ma cala in sei regioni o province autonome: Calabria (15%), Campania (12%), Liguria (19%), Bolzano (18%), Umbria (9%), Veneto (16%). Cresce in cinque regioni: Basilicata (al 6%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (22%), Molise (5%), Piemonte (25%). Risulta stabile in dieci: Abruzzo (al 20%), Lazio (22%), Lombardia (15%), Marche (al 21%), Trento (26%), Puglia (14%), Sardegna (15%), Sicilia (19%), Toscana (21%), Valle d'Aosta (21%).

Coronavirus: il bollettino di oggi lunedì 24 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 24/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Nuovi casi: ...

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in terapia intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Dimessi/guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Alto Adige sono 1.225 i nuovi casi di Covid-19 su 7.624 tamponi processati nella giornata di ieri. Due le persone decedute a seguito del coronavirus per un dato complessivo di 1.342 vittime da inizio pandemia. Stabile il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale che sono 108 nei normali reparti e 16 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri). Le persone che si trovano in quarantena o isolamento domiciliare sono 32.555 e i guariti totali sono 120.697.

In Veneto nelle ultime 24 ore sono stati 6.188 i nuovi contagi (8.788 in meno del giorno precedente). I decessi sono 17, per un totale dall'inizio della crisi sanitaria di 12.955 vittime. Il Veneto fa però ancora i conti con un platea enorme di cittadini attualmente positivi e in isolamento: 283.494. Dati contrastanti dagli ospedali: i posti letto occupati da malati covid in area medica sono 1.705 (-22), invece quelli in terapia intensiva salgono a 186 (+3).

In Toscana sono 5.603 i contagi da coronavirus oggi. I nuovi casi sono stati rilevati su 34.405 test, di cui 16.075 tamponi molecolari e 18.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,29% (53,4% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 1.478 (24 in più rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 16 uomini e 9 donne con un'età media di 85,1 anni.

Nelle Marche continua a crescere, ma in maniera molto lieve, l'incidenza di positivi su 100mila abitanti: con i 2.268 casi registrati nell'ultima giornata (come di consueto un valore basso per il numero contenuto di tamponi eseguiti la domenica), l'incidenza si attesta a 2.664,10 (2.647,05 ieri, e 2.609,65 il giorno precedente). Tra i contagiati 355 persone con sintomi; 889 contatti stretti di positivi, 759 contatti domestici, 8 in ambiente di vita/socialità, 3 in setting lavorativo, 2 in ambiente di scuola/formazione, uno ciascuno in setting assistenziale e sanitario. Su altri 245 contagi in corso "l'approfondimento epidemiologico".

In Basilicata sono 559 i nuovi positivi emersi dopo l'esame di 3.416 tamponi molecolari e antigenici: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate anche un'altra vittima del covid e 450 guarigioni.

In Puglia sono 3.471 i contagi da coronavirus. Registrati altri 11 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 39.399 tamponi. Le persone attualmente positive sono 126.262. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 717. In terapia intensiva, invece, 67 persone.