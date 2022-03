Il bollettino Covid di oggi giovedì 24 marzo 2022: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 24 marzo 2022. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese: tutti i nuovi dati sui contagi da coronavirus, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e i vaccini anti-covid somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale. Nel frattempo arriveranno i bollettini delle singole regioni, con Lombardia, Campania Puglia e Sicilia che rimangono quelle in cui si continua a registrare il maggior numero di contagi. Nel bollettino di ieri, mercoledì 23 marzo 2022, i contagi sono stati 76.260, con 153 morti

Sono 8.337 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 marzo in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero (ieri erano 6.287). Si registrano altri 10 morti. Negli ospedali veneti sono ricoverate 478 persone in area medica (ieri erano 468) e 24 in terapia intensiva (ieri erano 27). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 106. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.297 dosi di vaccino.

In Toscana 5.446 i nuovi casi Covid (1.611 confermati con tampone molecolare e 3.835 da test rapido antigenico), che portano il totale a 951.080 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Gli attualmente positivi sono oggi 47.314, +2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 807 (17 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 19 nuovi decessi.

In Basilicata sono 1.033 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 4.166 tamponi (molecolari e antigenici), e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 440 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101 (+3) di cui 3 in terapia intensiva.