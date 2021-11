Coronavirus, il bollettino di mercoledì 24 novembre 2021: contagi e ricoveri regione per regione

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 24 novembre 2021, intorno alle ore 17. Oggi è in programma il Consiglio dei ministri per definire le nuove misure anti Covid destinate ad arginare la quarta ondata della pandemia. Si va verso il super green pass a partire dal 6 dicembre già in zona bianca, e la riduzione della certificazione verde Covid-19 a 9 mesi. Stretta per i no vax: no a bar, palestre, ristoranti o alberghi. I tamponi resterebbero validi per i non vaccinati solo per accedere al lavoro e alle attività giudicate essenziali.

Sono stati 10.047 i nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 ieri in Italia, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Martedì si sono registrati inoltre altri 83 morti.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 24 novembre 2021

Attualmente positivi: 154.510, dato di ieri

Deceduti: 133.330 (+83 ieri)

Dimessi/Guariti: 4.654.295 (+6.965 ieri)

Ricoverati: 5.157 (+101 ieri)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 560 (+11 ieri)

Tamponi: 115.456.590 (+689.280 ieri)

Totale casi: 4.942.135 (+10.047 ieri, +0,2%)

Coronavirus, la mappa dei contagi regione per regione

In Veneto sono 1.931 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 novembre 2021, su 23.285 tamponi molecolari e 67.307 antigenici. Si registrano altri 3 decessi. Gli attuali positivi sono 23.825, 1.173 in più rispetto a ieri. Sul fronte clinico, i numeri crescono con 431 ricoveri in area non critica (+19) e 78 (+1) in terapia intensiva.

In Toscana 391 nuovi contagi. Sono stati eseguiti 8.905 tamponi molecolari e 19.290 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 8.100, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 300 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 4 uomini, con un'età media di 72,3 anni. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 282.994 (94,8% dei casi totali).

In Basilicata 47 nuovi casi positivi su un totale di 926 tamponi molecolari. Non si registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 11. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 (-2) e di questi 2 (uno in più rispetto a ieri) sono in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.036 (+34).

In Puglia sono 273 i nuovi contagi da coronavirus. Si registrano altri 2 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 22.533 test giornalieri. Sono 3.910 le persone attualmente positive, 144 quelle ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.