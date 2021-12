Coronavirus, il bollettino di sabato 25 dicembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni 

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 25 dicembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri sui contagi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e i dati dalle singole Regioni.

Nel bollettino di ieri, venerdì 24 dicembre, sono stati registrati oltre 50mila nuovi casi e 141 morti.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di sabato 25 dicembre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in terapia intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Veneto sono 5.402 i contagi da coronavirus di oggi, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Secondo i dati, riportati altri 24 morti. Il bollettino segnala oltre 1.000 casi nelle province di Treviso, Padova e Verona. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.188 (-25), mentre i malati in terapia intensiva sono 174 (+11).

Sono 3.438 i contagi da coronavirus in Toscana del 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I posti letto occupati in terapia sono 72, +3 rispetto a ieri (12,63% l'indice di saturazione). In area covid non terapia intensiva i ricoveri sono 409, -6 rispetto a ieri (8,13% indice di saturazione).

Sono 1.671 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 40.295 tamponi. Le persone attualmente positive sono 10.864. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 172. In terapia intensiva, invece, 25 malati.