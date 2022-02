Il bollettino Covid di oggi 25 febbraio 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 25 febbraio 2022. Come ormai di consueto tra le 17 e 18 il ministero della Salute fornirà tutti gli ultimi dati aggiornati circa l'andamento della pandemia in Italia. Riporteremo qui i nuovi contagi accertati, il numero dei tamponi processati e l'incidenza, le vittime. Vedremo anche come muta la situazione degli ospedali e ci soffermeremo sulle singole regioni.

Nelle ultime settimane i dati sono stati confortanti - nel periodo tra il 2 e il 15 febbraio 2022, risultano in calo sia l'Rt sia l'incidenza - e il Paese si avvia al progressivo abbandono delle restrizioni. Allo stesso tempo si moltiplicano gli inviti alla cautela. L'ultimo in ordine di tempo arriva dall'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems): "I dati mostrano un calo dell'incidenza continuo nel tempo da settimane ma è il ritmo di questo calo che sta rallentando". Oltretutto la situazione non è omogenea sul tutto il territorio.

Nuovi casi: (ieri 46.169);

Tamponi (antigenici e molecolari): (ieri 484.530);

Decessi: (ieri 249);

Ricoverati con sintomi: (ieri 12.125);

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 839);

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 56);

Attualmente positivi: (ieri 1.199.228);

Dimessi/Guariti: (ieri 69.439);

Totale casi: (ieri 12.651.251);

Totale decessi: (ieri 154.013).

Coronavirus: i dati regione per regione

In Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 42 nuovi casi positivi al Covid-19 e c'è stato un decesso. Le guarigioni sono state 62. Il numero di attuali contagiati è sceso a 1.403, di cui 35 ricoverati all'ospedale (quattro in terapia intensiva). Dall'inizio della pandemia le vittime sono 519. E' quanto si legge nel bollettino sull'emergenza Covid emesso dalla Regione in base ai dati dell'Usl.

Sono 1.293 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 260997. Dei positivi odierni, 697 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 79enne della provincia di Teramo e di una 58enne della provincia di Chieti) e sale a 2947. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 70162.

Oggi in Puglia si registrano 3.437 nuovi contagi da Covid-19 su 28.234 test giornalieri eseguiti (12,1% positività). Sono 7 le persone decedute.

Sono 3.578 i nuovi contagi Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Dodici i decessi, per un totale di 13.802. I positivi sono 60.654, -2.938 nell'ultima giornata. Quanto alle vaccinazioni, 270 le prime dosi e 1.404 i richiami. Ha completato il ciclo l'88,2% della popolazione over 12, mentre l'89,2% ha ricevuto una dose; il 69,9% il booster.

Prosegue la lenta discesa dell'incidenza di casi da Coronavirus ogni 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata 1.578 positivi e incidenza che passa da 740,37 a 720,79. Ancora vicina al 40% (39,2%) la percentuale di casi tra i tamponi del percorso diagnosi (4.032) che sommati a quelli nel percorso guariti (2.026) danno il totale dei testi eseguiti in 24ore (6.058).

In Alto Adige i nuovi contagi sono 476. Netto calo delle ospedalizzazioni: sono 76 i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti (erano 85 ieri), mentre resta stabile a 3 il dato sull'occupazione delle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore anche 788 guariti. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 7.698. Nessun nuova vittima.

In Umbria nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime per il Covid, ma sono stati accertati 876 nuovi positivi. I tamponi analizzati sono stati 1.780 e 6.056 i test antigenici, per un tasso di positività in risalita all'11,1 per cento.

In Toscana sono 2.587 i nuovi casi Covid (1.026 confermati con tampone molecolare e 1.561 da test rapido antigenico), che portano il totale a 850.569 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 805.076 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.609 tamponi molecolari e 18.471 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,9% è risultato positivo. Sono invece 5.028 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 51,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 36.544, -5,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 922 (41 in meno rispetto a ieri), di cui 65 in terapia intensiva (4 in meno).

In Basilicata sono 501 i nuovi casi Covid, su un totale di 3.251 tamponi (molecolari e antigenici), e non si registrano decessi per il virus. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 613 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 117 (+4) di cui 2 in terapia intensiva. Finora 466.973 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 435.817 hanno ricevuto la seconda (78,8 per cento) e 335.688 sono le terze dosi (60,7 per cento), per un totale di 1.238.478 somministrazioni effettuate.