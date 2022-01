Il bollettino covid di oggi 25 gennaio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino covid di oggi martedì 25 gennaio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri 77.696 nuovi contagi e 352 morti. Con 519.293 tamponi processati tra antigenici e molecolari, il tasso di positività di lunedì è stato del 15%. Le regioni che hanno registrato più casi, ieri, sono Emilia-Romagna (14.719), Lombardia (8.844), Lazio (7.622), Piemonte (7.526), Veneto (6.188). E sempre ieri c'è stato un primo calo degli attualmente positivi in Italia dalla fine di ottobre: le persone in attesa di guarigione dal covid erano 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus: il bollettino di oggi martedì 25 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 25/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

+++ Articolo in aggiornamento +++

Nuovi casi: ...

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in terapia intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Dimessi/guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Veneto sono tornati a crescere i contagi covid nelle ultime 24, +24-312, dopo il solito rallentamento osservato ieri, lunedì (+6.188), giornata che risente sempre della minor attività di contact tracing. Pesante balzo anche delle vittime, 53 in un solo giorno, per un totale di 13.008 decessi. Gli attuali positivi in isolamento sono in calo, 271.553 (- 11.941). I dati peggiori arrivano dagli ospedali, dove risalgono i numeri sia dei ricoveri in area medica, 1.830 (+125), che in terapia intensiva, 194 (+7).

In Toscana 13.810 nuovi contagi su 94.629 test, di cui 17.815 tamponi molecolari e 76.814 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,59% (77,3% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati in regione sono 8.017.848.

Nelle Marche oggi 7.806 nuovi casi. Tra i nuovi contagiati 741 hanno sintomi; sono 2.507 i contatti stretti di positivi e 2.362 i contatti domestici, 114 in ambiente di scuola/formazione, 8 di lavoro, 34 di vita/socialità, 2 in setting assistenziale e 3 sanitario; su 2.017 casi è in corso l'approfondimento epidemiologico.