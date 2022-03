Il bollettino Covid di oggi venerdì 25 marzo 2022: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 25 marzo 2022. Contagi, decessi, pazienti in terapia intensiva e vaccini somministrati nelle ultme 24 ore sul territorio nazionale: nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica sul territorio nazionale. Nel bollettino di ieri, giovedì 24 marzo, sono stati registrati 81.811 contagi e 182 morti.

Coronavirus, il bollettino di venerdì 25 marzo 2022

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in terapia intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Sono 6.868 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.451.430, mentre gli attualmente positivi sono 74.471. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14mila (14.094). Negli ospedali veneti sono ricoverate 464 persone in area medica (ieri erano 478) e 25 in terapia intensiva (ieri erano 24). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 114. Nella giornata di ieri sono state somministrate 3.434 dosi di vaccino.

In Toscana sono 5.469 i contagi da coronavirus di oggi, venerdì 25 marzo, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 17 morti. Gli attualmente positivi sono oggi 48.128, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 806 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (2 in meno).

In Basilicata sono 945 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 4.056 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 564 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 104 (+3) di cui 3 in terapia intensiva.