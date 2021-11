Coronavirus, il bollettino di giovedì 25 novembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 25 novembre 2021. Nel pomeriggio il Ministero della Salute e la Protezione civile renderanno noti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. I dati sui nuovi contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Nel frattempo arriveranno i bollettini dalle singole regioni, utili a delineare la mappa dei contagi e le zone in cui l'epidemia torna a preoccupare.

Nel bollettino di ieri, mercoledì 24 novembre, sono stati registrati 12.448 nuovi casi e 85 morti, con i ricoveri ancora in crescita. Un picco di contagi che non si vedeva da diversi mesi e che hanno costretto il Governo ad adottare delle nuove misure in vista del periodo natalizio.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di giovedì 25 novembre 2021

Attualmente positivi: --

Deceduti: --

Dimessi/Guariti: --

Ricoverati: --

Ricoverati in Terapia Intensiva: --

Tamponi: --

Totale casi: --

Coronavirus, la mappa dei contagi

Crescono ancora i contagi in Veneto dove oggi, secondo il bollettino del 25 novembre, si sono registrati 2.066 casi, a fronte dell’effettuazione di 24.888 tamponi molecolari e 97.550 antigenici. Sono 8 le persone decedute nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, il totale delle vittime sale a 11.930. Salgono i ricoveri in area non critica, dove si passa a 449 pazienti, contro i 431 di ieri, con un incremento di 18 posti letto; aumentano anche i ricoveri nelle terapie intensive, si passa da i 78 pazienti di ieri agli 85 di oggi, con un incremento di 7 posti letto.

In Toscana sono 610 i nuovi casi Covid, che portano il totale a 299.087 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 283.381 (94,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.321, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (1 in più rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi.

Sono 233 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. Sono 3.830 le persone attualmente positive, 143 ricoverate in area non critica, 19 persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 278.221 casi totali da inizio pandemia, 4.680.263 tamponi eseguiti, 267.510 persone guarite e 6.881 persone decedute.

Sono 29 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 novembre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano altri morti. Dei nuovi casi, 27 riguardano residenti, su un totale di 944 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 26. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 e di questi 3 (uno in più rispetto a ieri) sono in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.039 (+3). Per la vaccinazione, sono state effettuate 3.307 somministrazioni di cui circa 2.600 sono terze dosi.