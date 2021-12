Coronavirus, il bollettino di domenica 26 dicembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni 

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 26 dicembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri sui contagi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e i dati dalle singole Regioni.

Nel bollettino di ieri, sabato 25 dicembre, è stato registrato un nuovo record: 54.762 contagi e 144 morti.

Coronavirus, il bollettino di domenica 26 dicembre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 3.075 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I ricoverati sono 515 (34 in più rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 81,7 anni.

In Veneto sono 2.093 i nuovi contagi da coronavirus secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I casi attualmente positivi nella regione sono 70639, i decessi da inizio pandemia salgono a 12282. Calano invece per il secondo giorno consecutivo i ricoveri in area medica, 1.178 (-10); in lieve diminuzione anche quelli in terapia intensiva, 172 (-2).

Sono 883 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid. Si registrano altri 2 morti. Sono 11.643 le persone attualmente positive, 171 le ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva. Dati complessivi: 293.546 casi totali, 5.416.748 tamponi eseguiti, 274.949 le persone guarite, 6.954 le persone decedute.

In Friuli Venezia Giulia oggi sono stati rilevati 222 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,5%. Si registrano i decessi di 5 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 29, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 280.

Nessun decesso e 29 nuovi contagi da Covid 19 in Valle D'Aosta che portano il totale da inizio emergenza a 14.971. I positivi attuali sono 1246 di cui 1215 in isolamento domiciliare, 30 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Il totale dei guariti è pari a 13.238 unità, +7 rispetto a ieri.