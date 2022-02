Il bollettino Covid di oggi 26 febbraio 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi sabato 26 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri su nuovi casi, decessi e ospedalizzati diffusi dal ministero della Salute nel consueto bollettino Covid. Secondo gli ultimi dati di Agenas attualmente in Italia l'8% dei posti letto in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid (in calo dell'1%), mentre nei reparti di area non critica l'occupazione la percentuale sale al 18%.

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 26 febbraio

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 26/02/2022

Nuovi casi: ;

Tamponi (antigenici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Coronavirus: i dati su nuovi casi e ricoveri nelle regioni

In Veneto sono stati registrati 4.183 nuovi casi e 12 vittime. Scendono gli attualmente positivi a 58.890, così come gli ospedalizzati. Sono 1.058 i pazienti in area medica (-49) e 97 (-1) in terapia intensiva.

In Emilia Romagna si registrano oggi 2.223 casi su un totale di 19.223 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 18. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 79 (-6), l'età media è di 63,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.407 (-81 rispetto a ieri, -5%), età media 74,5 anni.

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 2.363 su 25.028 test di cui 7.546 tamponi molecolari e 17.482 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,44% (47,4% sulle prime diagnosi). Lo comunica sui social il presidente della Regione Eugenio Giani.

In Umbria si contano 729 nuovi positivi, 4 decessi e 976 guariti. La curva dei contagi continua a scendere e calano anche i ricoveri negli ospedali. Al 26 febbraio sono 155 (-4) i ricoverati negli ospedali della regione,, di cui 7 (dato invariato rispetto al 25 febbraio) in terapia intensiva, e 9.876 (-247 rispetto al 25 febbraio) gli isolamenti contumaciali.

In Puglia sono 3.315 i nuovi casi Covid registrati dal bollettino epidemiologico regionale del 26 febbraio 2022. Il tasso di positività odierno, su 23.782 test effettuati, è del 12,86%, sostanzialmente simile al 12,77% fatto registrare una settimana fa. Calano a 80.908 le persone attualmente positive (ieri erano 82.345). Scendono a 663 le persone al momento ricoverate (-50 rispetto a ieri), di cui 624 in area non critica (-50) e 39 in terapia intensiva (valore invariato).

Sono 1.135 i nuovi positivi,di cui 658 emersi da test antigenico, registrati oggi in Abruzzo. Scende a 61.490 il numero degli attualmente positivi (-8672) e a 391 il numero dei ricoverati in area medica (-24).

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.136 i nuovi contagi registrati (su 8.578 tamponi effettuati), +1.541 guariti e 6 morti (per un totale di 2.079 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -411 attualmente positivi, -14 ricoveri (per un totale di 282) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 22).