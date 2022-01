Il bollettino Covid di oggi 26 gennaio 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione

Il bollettino del ministero della Salute con tutti gli aggiornamenti sulla pandemia Covid di oggi mercoledì 26 gennaio 2022 sarà reso noto come di consueto tra le 17 e le 18. Intanto Regioni e Governo - anche se la politica è assorbita in questi giorni in toto o quasi dall'elezione del presidente della Repubblica - riflettono sul processo di "normalizzazione", ovvero le pressioni dei territori per una nuova revisione delle regole: una su tutte l'addio del sistema a colori e ancora una volta la modifica della quarantena per gli scolari. Novità che sembrano certe, ma che non vedranno la luce a breve.

E gli esperti hanno iniziato a monitorare una nuova variante con attenzione: si tratta del lignaggio Ba.2 di Omicron diventato quasi dominante in Danimarca e in crescita anche in Regno Unito, Norvegia, India, Filippine e altri Paesi.

Coronavirus: il bollettino di oggi mercoledì 26 gennaio 2022

Attualmente positivi: (ieri 2.689.166)

Deceduti: (ieri 144.343)

Dimessi/Guariti: (ieri 7.379.112)

Ricoverati: ieri (21.721)

Ricoverati in terapia intensiva: ieri 1.694)

Tamponi: ieri (165.123.123 )

Totale casi: (ieri 10.212.621)

Coronavirus, i contagi regione per regione

Scendono di qualche migliaio nelle ultime 24 ore i contagi Covid in Veneto, 19.820, rispetto ai 24.312 di ieri. Un dato che porta il numero complessivo degli infetti da inizio pandemia a 1.083.850. Sempre alto il numero delle vittime, 36, per un totale di 13.044 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sul fronte ospedaliero si segnalano,1.854 (+24) pazienti in area medica, e 189 (-5) in terapia intensiva. Sono invece 34.251 le dosi di vaccino inoculate ieri nella regione, dato che porta il totale a quota 10.210.750.

In Toscana sono 694.195 i casi complessivi di positività al Covid, 10.535 in più rispetto a ieri (3.808 confermati con tampone molecolare e 6.727 da test rapido antigenico). L'età media dei 10.535 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più). Oggi si registrano in regione quarantadue nuovi decessi: ventidue uomini e venti donne con un'età media di 84,4 anni.

In Alto Adige sono 2.575 i nuovi casi di Covid su 14.780 tamponi processati nella giornata di ieri. Una persona è deceduta per un totale di 1.344 vittime da inizio pandemia. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 106 nei normali reparti (12 in meno rispetto a ieri) e 15 in terapia intensiva (uno in più).

Diminuiscono i positivi al Covid nelle Marche: sono 6.196 quelli registrati oggi (ieri 7.806 su 31.330 tamponi processati), a fronte di 19.039 tamponi eseguiti, di cui 15.628 nel percorso diagnostico. Stabile il tasso di positività, pari al 39,6% ed anche quello di incidenza cumulativo su 100mila abitanti, che si attesta a 2.691,01 (ieri 2.667,97)