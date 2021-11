Il bollettino Covid di oggi 26 novembre 2021: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Coronavirus: il bollettino di oggi venerdì novembre 2021

In basso il bollettino di oggi 26/11/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (ieri 13.764, venerdì scorso 10.544);

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i contagi nelle Regioni

In Veneto i il bollettino regionale riporta oggi 2.036 nuovi casi e 5 vittime. Cresce la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati sono in tutto 551, dei quali 462 (+13) nei reparti medici, e 89 (+4) in terapia intensiva.

In Toscana sono 488 i nuovi casi Covid. Gli attualmente positivi sono oggi 8.400, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 297 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 83 anni.