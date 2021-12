Il bollettino Covid di oggi 27 dicembre 2021: gli ultimi dati su nuovi casi, decessi e ricoveri (tabella)

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 27 dicembre 2021. Tra le 17 e le 18 (salvo eventuali ritardi) tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono stati registrati 24.883 contagi su 217mila tamponi, in calo rispetto alle quasi 55mila diagnosi segnalate nel giorno di Natale. Ma si tratta di un'illusione ottica. A incidere sul trend dei casi è stato ovviamente il ridotto numero di test effettuati il 25 dicembre (molto basso rispetto alla media). Anche oggi dunque è molto probabile che i numeri non siano paragonabili a quelli che abbiamo visto alla fine della scorsa settimana. Staremo a vedere.

Bollettino coronavirus: i dati di oggi venerdì 27 dicembre 2021

In basso il bollettino di oggi 27/12/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (ieri 24.883)

Tamponi (antigenici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Covid: i dati dalle regioni

Sono 2.816 i nuovi positivi accertati in Veneto dove si contano anche 24 decessi.. Gli attualmente positivi sono 71mila, salgono a 1.398 i ricoverati totali (+48).

Sono 2.843 i nuovi casi di Covid in Toscana. I test effettuati sono stati 17.650, di cui 10.839 tamponi molecolari e 6.811 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 16,11%, che sale al 47,2% sulle prime diagnosi. Per quel che riguarda i vaccini, invece, sono 7.036.074 quelli somministrati.