Il bollettino Covid di oggi 27 febbraio 2022: i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi domenica 27 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 faremo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia con i numeri su nuovi casi, decessi e ospedalizzati diffusi dal ministero della Salute nel consueto bollettino Covid. Secondo gli ultimi dati di Agenas l'occupazione delle terapie intensive è stabile all'8%, mentre l'occupazione dei posti letti dei reparti ordinari si attesta al 17% (-1%).

Il bollettino coronavirus di oggi 27 febbraio 2022

In basso, non appena disponibili, i dati del bollettino di oggi 27/02/2022

Coronavirus: i dati su nuovi casi e ricoveri nelle regioni

Sono 2.633 i nuovi contagi da covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Si registrano inoltre altri 3 morti. Secondo il report della Regione aggiornato sull'emergenza sono 57.461 i casi attualmente positivi. In calo i ricoveri in area non critica (-19), mentre se ne registra uno in più attualmente positivo in terapia intensiva.

In Toscana sono 2.084 i nuovi casi, lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 813.847 (95,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 32.164, -5,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 871 (28 in meno rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 17 uomini e 8 donne con un'età media di 82,3 anni.

In Umbria si contano 667 nuovi positivi, un decesso e 1.161 guariti. Al 27 febbraio sono 153 (-2 rispetto al 26 febbraio) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (-1 rispetto al 26 febbraio) in terapia intensiva, e 9.383 (-493 rispetto al 26 febbraio) gli isolamenti contumaciali.

Oggi in Abruzzo si registrano 763 nuovi casi di coronavirus, di cui 390 emersi da test antigenico; si tratta di persone di età compresa tra 3 mesi e 96 anni. Sono stati eseguiti 3.005 tamponi molecolari e 6.341 test antigenici. Sono 61.943 le persone attualmente positive (+453 rispetto a ieri), di cui 392 ricoverati in area medica (+1), 12 in terapia intensiva (-1), 61.449 in isolamento domiciliare (+363).

Sono 2.566 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 27 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.695 tamponi. Le persone attualmente positive sono 79.666. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area no critica sono 610. In terapia intensiva, invece, 33 persone.