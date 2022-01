Il bollettino Covid di oggi giovedì 27 gennaio 2022: tutti i dati su nuovi casi, decessi e ricoveri

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 27 gennaio 2021. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con i dati sui nuovi casi, gli ospedalizzati e i decessi. Ieri, mercoledì 26 gennaio, sono state registrate 167.206 diagnosi e 426 morti. Se rispetto alla settimana scorsa la curva dei casi è in leggero calo (un segnale comunque promettente), altrettanto non si può dire del numero delle vittime, un bilancio che negli ultimi giorni si è fatto molto pesante.

Intanto dopo alcuni giorni di relativa stabilità torna a salire l'occupazione dei posti letto di rianimazione e dei reparti di area medica. Dagli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) si registra un incremento di 1 punto percentuale che riporta l'occupazione media nazionale delle terapie intensive al 18%, dopo che per 3 giorni era rimasta 'ferma' al 17%, e dei reparti ordinari di area medica al 31% dopo che la percentuale era stabile da 7 giorni al 30%.

Covid: il bollettino di oggi giovedì 27 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 27/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Bollettino coronavirus: tutti i dati dalle regioni

In Veneto sono state notificate 18.998 diagnosi, mentre i decessi sono stati 22. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia sale così a 1.102.848, quello dei decessi a 13.066. Sono 1.847 i ricoveri in area medica (-7) e 185 in terapia intensiva (-4).

In Toscana si contano oggi 12.357 nuovi casi e 20 decessi (10 uomini e 10 donne con un'età media di 84,6 anni). Gli attualmente positivi sono172.770, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.478 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 119 in terapia intensiva (3 in meno).

Altri 1.963 casi sono stati registrati oggi in Umbria. In aumento gli attualmente positivi (+269). Salgono a 1.611 (+6) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. In crescita anche il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 24.544 (+274), mentre nei reparti Covid degli ospedali umbri scende a 192 (-5) il totale dei ricoverati ma sale a 8 (+1) il numero di quelli in terapia intensiva.