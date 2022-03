Il bollettino Covid di oggi domenica 27 marzo 2022: i nuovi casi contagi e i decessi

L'epidemia di Covid in Italia: il bollettino coronavirus di oggi, domenica 27 marzo 2022 sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. Ieri per il secondo giorno di fila i contagi sono leggermene inferiori rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, segno che potrebbe essere stato raggiunto e appena superato il picco di questo colpo di coda di marzo. I dati dell'ultima settimana segnalano un incremento dei nuovi casi, mentre secondo l'istituto superiore di sanità sono in aumento i ricoveri per covid dei minori di 5 anni: ecco cosa sta succedendo.

Coronavirus, il bollettino di domenica 27 marzo 2022

Attualmente positivi: -- , ieri 1.254.383

Deceduti: -- , ieri 118

Dimessi/Guariti: -- , ieri 12.891.028, 66.396

Ricoverati: -- , ieri 9.023, +29

Ricoverati in terapia intensiva: -- , ieri 452, +5, 45 ingressi in 24 ore

Tamponi: -- , ieri 504.185

Totale casi: -- , ieri 14.304.111

++ articolo in aggiornamento ++