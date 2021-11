Il bollettino Covid di oggi 27 novembre 2021: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino Covid di oggi sabato 27 novembre 2021. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. I numeri sono in lento ma costante peggioramento: ieri, venerdì 26 novembre, sono stati accertati 13.686 contagi su 557.180 tamponi (antigenici e molecolari) e 51 decessi.

Intanto oggi è uscito l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento epidemiologico. Stando ai dati dell'Iss, dopo sei mesi la protezione dei vaccini "scende dal 72% al 40% l’efficacia nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di COVID-19 rispetto ai non vaccinati" (qui l'articolo completo)

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 27 novembre 2021

In basso il bollettino di oggi 27/11/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi:... (ieri 13.686)

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Coronavirus: i contagi nelle Regioni

Ancora una volta in Veneto si sono registrati oltre duemila contagi in 24 ore, (ed è il terzo giorno consecutivo). Per la precisione sono stati 2.113 i nuovi casi accertati. Sale anche la pressione sugli ospedali con 488 ricoveri in area non critica (+26) e 90 (+1) in terapia intensiva.

In Toscana sono 477 i nuovi casi Covid. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 283.970 (94,6% dei casi totali). I ricoverati sono 294 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 10 nuovi decessi: 4 uomini e 6 donne con un'età media di 85,3 anni (5 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 2 a Pisa).