Il bollettino Covid di oggi 28 dicembre 2021: esplodono i contagi in Veneto e Toscana, i dati in diretta

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 28 dicembre 2021. Tra le 17 e le 18 come ogni giorno gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono stati accertati oltre 30mila contagi (su un numero però relativamente modesto di tamponi), ma la cattiva notizia è senza dubbio l'impennata dei ricoverati con sintomi (+503 in un solo giorno). Vedremo se si tratta di un trend (c'è da augurarsi che non sia così) o se nei prossimi giorni la crescita degli ospedalizzati tornerà nella media dell'ultimo periodo.

Bollettino coronavirus: i dati di oggi 28 dicembre 2021

In basso il bollettino di oggi 28/12/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (ieri 30.810, martedì scorso 30.798)

Tamponi (antigenici e molecolari):

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Covid: gli aggiornamenti dalle regioni

In Toscana sono 4.453 i nuovi casi Covid con un età media di 36 anni. Ieri le diagnosi erano state 2.843. Gli attualmente positivi sono oggi 36.135, +12% rispetto a ieri. I ricoverati sono 600 (31 in più rispetto a ieri), di cui 80 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un'età media di 82,8 anni.

In Veneto si registrano ben 7.403 nuovi casi di coronavirus (ieri erano stati 2.816) e 28 decessi. Sono attualmente 1.215 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 165 in condizioni gravi.