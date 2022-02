Il bollettino Covid di oggi 28 febbraio 2022: i nuovi casi e i focolai regione per regione

Il bollettino Coronavirus di oggi, lunedì 28 febbraio 2022. Come consuetudine, tra le 17 e le 18 il ministero della Salute pubblicherà il report quotidiano con tutti gli ultimi dati disponibili sul Covid. Riporteremo qui il numero dei nuovi contagi accertati nelle 24 ore, dei tamponi processati, dei decessi e dei guariti. Vedremo anche come procede negli ospedali e daremo conto della situazione nelle varie regioni.

La settimana si apre sulla scorta dei risultati incoraggianti degli ultimi giorni. Il calo dei contagi è stato costante e il Paese, come noto, si avvia alla revoca delle restrizioni che sono rimaste. Marzo, se tutto procederà come ci si aspetta, sarà un mese di passaggio verso la tanto desiderata normalità. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, intervenendo ieri a Che tempo che fa su Rai3 ha però messo in guardia da un eccesso di "leggerezza". Sul possibile ritorno di un'emergenza pandemica in autunno, Locatelli ha osservato: "L'autunno è la stagione a cui guardiamo tutti con maggior prudenza. Abbiamo imparato, ma già lo sapevamo evidentemente per via di tutta la storia dei virus respiratori, che quello è il periodo più critico. Come è stato chiaramente detto dal presidente Draghi, ci sarà la possibilità di riattivare alcuni meccanismi per contenere in maniera efficace un'eventuale ripresa. Poi c'è la variabile, non del tutto da escludere, di nuove varianti".

Coronavirus, il bollettino di lunedì 28 febbraio 2022

Nuovi casi: (ieri 30.629)

Tamponi (antigenici e molecolari): (ieri 317.784)

Decessi: (ieri 144)

Ricoverati con sintomi: (ieri 10.868)

Ricoverati in Terapia Intensiva: (ieri 733)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: (ieri 26)

Attuali positivi: (ieri 1.122.278)

Sono 459 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 263.351. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 61.939 (-4 rispetto a ieri). Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

Forte calo dei nuovi positivi al Covid in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra solo 1.253 contagi (ieri erano stati 2.633). Un dato che, come sempre a inizio settimana, risente però della minore attività di tracciamento nel giorno festivo. I deceduti sono 3. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.329.607, quello delle vittime a 13.820. Si abbassa con continuità il dato dei soggetti attualmente positivi, 56.354 (- 1.107). Stabili gli indicatori degli ospedali, con 1.048 pazienti ricoverati in area medica, e 93 in terapia intensiva.

In Sardegna si registrano oggi 385 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 328 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2694 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 ( +2). I pazienti ricoverati in area medica sono 337 ( stesso numero di ieri ) e 30.932 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 361 ). Lo comunica la Regione Sardegna. Si registrano 13 decessi.

In Basilicata sono 240 i nuovi casi di contagio da Covid, su un totale di 1.508 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 3 decessi. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore.

Il 9,2% dei 16.574 test processati in Puglia nelle ultime ore per accertare i casi di contagio da coronavirus, ha dato esito positivo. Si tratta di 1.537 nuovi malati Covid la gran parte dei quali rilevati in provincia di Lecce. Gli attualmente positivi sono 79.320 di cui 595 ricoverati in area non critica Covid (15 in meno rispetto a ieri) e 31 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). I decessi provocati dal virus sono stati 18 che hanno salire a 7.663 il totale delle morti da inizio pandemia a oggi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.480 tamponi molecolari sono stati rilevati 44 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,97 per cento. Sono inoltre 2.191 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 142 casi (6,48%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 214. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Dopo giorni di diminuzione, torna a salire, seppur lievemente, il numero dei ricoverati per Covid in Umbria, mentre continua a calare la curva dei positivi. Da registrare altri tre morti, che portano a 1.733 il totale delle vittime in Umbria da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati giornalieri sull'andamento della pandemia resi noti dalla regione. Sul fronte ospedalizzazioni, si contano al momento 157 ricoverati negli ospedali umbri, quattro in più rispetto a ieri. Stabile a sei, invece, il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 311 nuovi positivi, su un totale di 3.046 test analizzati. Il tasso di positività si attesta al 10,2%. A fronte di 427 guariti, il numero degli attualmente positivi si riduce di 119 unità, raggiungendo quota 9.417.

Nessun decesso e 194 nuovi casi positivi: sono i dati del bollettino Covid 19 delle ultime 24 ore in Alto Adige. Resta stabile il numero dei pazienti Covid 19 ricoverati: 2 (uno in meno rispetto ad ieri) vengono assistiti in terapia intensiva, 71 (uno in più) nei normali reparti ospedalieri e 89 (dato aggiornato al 21 febbraio) nelle strutture private convenzionate. Altri 10 pazienti (uno in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.256 (546 in meno) mentre i guariti sono 663 per un totale di 182.491.

Nelle Marche sono 579 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, con l' "effetto domenica", quando vengono registrato meno casi perché si analizzano meno tamponi. Il tasso di incidenza a 661,57 su 100mila abitanti risulta in lieve risalita rispetto a ieri (660,31). I

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 1.008 su 9.393 test di cui 4.038 tamponi molecolari e 5.355 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,73% (39,7% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione, Eugenio Giani.

Il Molise apre oggi la sua terza settimana in zona gialla mentre tutti i numeri della pandemia continuano a scendere. Nella settimana appena trascorsa si sono registrati 1.761 nuovi contagi contro i 2.065 dei sette giorni precedenti. In calo anche il tasso di positività che passa dal 13,3 per cento di lunedì scorso all'attuale 12,7 (sono stati 13.826 i tamponi processi nella settimana). Il numero degli attualmente positivi passa da 7.205 a 6.580: sono 625 in meno rispetto a lunedi' scorso i malati di Covid in regione. Ancora in calo anche i ricoveri che passano da 31 a 27 (4 in meno). Dimezzate le terapie intensive che scendono da 4 a 2. Si abbassa pure il numero delle vittime che in settimana sono state 5 contro le 8 della settimana precedente. I guariti infine sono stati 2.357.