Il bollettino Covid di oggi lunedì 28 marzo 2022: 30.710 nuovi casi e 95 decessi

Sono 30.710 i nuovi casi di Covid (59.555 ieri) e 95 i morti (82 ieri). E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del la pandemia ad oggi lunedì 28 marzo 2022. I tamponi processati sono 211.535 (ieri 384.323), con un tasso di positività che scende dal 15,5% al 14,5%. I decessi sono 95 (ieri 82): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 158.877. Ancora in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 23 in più (ieri +12) con 39 ingressi del giorno, e salgono a 487, così come i ricoveri ordinari, che crescono di 315 unità (ieri +158).

Coronavirus, il bollettino di lunedì 28 marzo 2022