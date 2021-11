Il bollettino Covid di oggi 29 novembre 2021: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino Covid di oggi lunedì 29 novembre 2021. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono stati registrati 12.932 contagi su 512.592 tamponi (antigenici e molecolari), con un tasso di positività del 2,5%. I positivi hanno superato quota 5 milioni da inizio pandemia. C'è preoccupazione per la nuova mutazione sudafricana del virus, la variante Omicron.

In Alto Adige sono 256 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, a fronte d 5.290 tamponi processati di cui 1.243 molecolari e 4.047 rapidi per un tasso del 4,8%. Nello stesso arco temporale si è registrato un solo decesso, per un totale di 1.240 da inizio pandemia. Sono 93 i pazienti ricoverati in reparto, 3 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e 12 in terapia intensiva: +179 i guariti.

In Friuli Venezia Giulia 181 nuovi contagi. Si registrano altri 6 morti. Da oggi la regione è in zona gialla ed è entrato in vigore il super green pass. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 25, mentre i pazienti in altri reparti sono 291.

In Veneto sono 1.265 i nuovi contagi da coronavirus. Gli attualmente positivi continuano a salire, con 29.768 persone in isolamento, mentre sono 6 le vittime del virus nelle ultime 24 ore, per un totale che sale a 11.953 morti dall'inizio della pandemia.

In Toscana 328 nuovi casi su 12.610 test, di cui 4.732 tamponi molecolari e 7.878 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi sale oggi a 2,60% (8,6% sulle prime diagnosi), mentre ieri si era attestato a 1,98% (7,1% sulle prime diagnosi).

In Puglia 209 nuovi contagi oggi. Nessun decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 15.601 test giornalieri. Sono 4.104 le persone attualmente positive in Puglia, 137 ricoverate in area non critica, 20 in terapia intensiva.

In Basilicata sono 50 i nuovi casi di contagio da Sars CoV-2, su un totale di 797 tamponi molecolari, e si registrano due decessi per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati sono 29. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (-2); nessuno è ricoverato in terapia intensiva (sabato erano tre). Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.081 (+19).