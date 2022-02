Il bollettino Covid di oggi 3 febbraio 2022: tutti i dati su nuovi casi, ricoveri e decessi

Coronavirus, i dati di oggi giovedì 3 febbraio 2022. Tra le 17 e le 18 tutti i numeri su nuovi casi, ospedalizzati e deceduti nel bollettino del ministero della Salute. Ieri sono state registrate 118.994 diagnosi e 395 morti. In generale sono in calo sia la curva dei contagi che quella dei ricoverati, in reparto come in terapia intensiva. La fase più critica della quarta ondata sembra superata ma il bilancio delle vittime resta molto elevato.

Covid: il bollettino di oggi giovedì 3 febbraio 2022

Il bollettino di oggi 03/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ... (giovedì scorso 155.697);

Tamponi (antigenici e molecolari): ... (giovedì scorso 1.039.756)

Decessi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi del giorno in terapia intensiva:

Attualmente positivi:

Dimessi/Guariti:

Totale casi:

Totale decessi:

Coronavirus: nuovi casi e ricoveri, i dati dalle regioni

Sono 11.902 le diagnosi di Sars-Cov-2 oggi 3 febbraio in Veneto. Si registrano altri 24 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia è 1.193.244, quello delle vittime 13.264. Gli attuali positivi sono 202.890, 1.808 i malati ricoverati nei reparti non critici degli ospedali, mentre il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive è 162 (-6).

In Toscana sono stati rilevati 8.175 nuovi casi su 61.762 test di cui 17.546 tamponi molecolari e 44.216 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,24% (67,3% sulle prime diagnosi).

In Umbria si contano oggi 1.672 nuovi positivi, 6 decessi e 1.941 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.117 tamponi e 11.083 test antigenici in tutta la regione. Al 3 febbraio gli ospedalizzati sono 230 (+2) di cui 9 (dato invariato) in terapia intensiva, e 21.836 (-277 rispetto al 2 febbraio) gli isolamenti contumaciali.