Il bollettino covid di oggi 3 gennaio 2022: gli ultimi dati su contagi, decessi e ricoveri (tabella)

Il bollettino covid di oggi lunedì 3 gennaio 2022. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus in Italia con tutti i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Ieri sono stati registrati 61.046 nuovi contagi e 133 morti. Ieri sono stati analizzati 165.572 tamponi molecolari e 159.723 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 28,91%, mentre quella dei test antigenici dell'8,25%. Nella giornata di sabato, invece, i contagi registrati erano stati 141.262 e i morti 111. Le regioni che hanno registrato più casi, ieri, sono Lombardia (10.425), Emilia-Romagna (9.090), Lazio (7.993), Toscana (6.367) e Campania (5.192).

Coronavirus: il bollettino di oggi lunedì 3 gennaio 2022

In basso il bollettino di oggi 03/01/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Coronavirus: i contagi nelle regioni

In Friuli-Venezia Giulia sono stati rilevati complessivamente 453 nuovi contagi: 269 su 2.092 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 12,86% e 184 su 4.976 test rapidi antigenici realizzati (3,70%). La prima fascia d'età per quel che riguarda il contagio odierno è la 40-49 (18,98%), seguita dalla 0-19 (17,44), dalla 50-59 (15,89), dalla 20-29 (15,23) e infine dalla 30-39 (12,80%). Sei i decessi. Trenta i ricoverati in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 308.

In Veneto sono 6.468 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24, il 12,99% dei tamponi effettuati. Un dato insolito dopo i 14mila di due giorni fa, il cui trend va eventualmente validato con i dati dei prossimi giorni. Superati i 1500 ricoverati totali: 1.516, 50 in più rispetto a ieri con 200 pazienti covid ricoverati in terapia intensiva. Nove i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

In Toscana sono 6.952 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 301.555 (73,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.673 tamponi molecolari e 11.966 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 100.783, +6,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 839 (59 in più rispetto a ieri), di cui 84 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 2 uomini e 4 donne con un'età media di 75,5 anni.

In Puglia sono 3.568 i nuovi contagi. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, individuati su 30.923 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.458; Bat: 227; Brindisi: 477; Foggia: 292; Lecce: 745; Taranto: 307; residenti fuori regione: 56; provincia in definizione: 6. Sono 33.976 le persone attualmente positive, 299 le ricoverate in area non critica, 33 quelle in terapia intensiva. Dati complessivi da inizio pandemia: 319.176 casi totali, 5.878.062 tamponi eseguiti, 278.212 persone guarite, 6.988 persone decedute.

In Basilicata 315 dei 2.704 tamponi molecolari esaminati ieri sono risultati positivi al covid-19. Di questi 315 tamponi positivi, 293 riguardano persone residenti in regione. Un decesso e altre 78 guarigioni. Le persone ricoverate con il Covid-19 negli ospedali lucani sono 73, delle quali due in terapia intensiva, al Madonna delle Grazie di Matera.