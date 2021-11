Il bollettino Covid di oggi 30 novembre 2021: gli ultimi dati su nuovi casi, decessi e ricoveri (tabella)

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 30 novembre 2021. Intorno alle 17 tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica con i dati su nuovi casi, decessi e ospedalizzati. Il peggioramento della curva è graduale ma costante. "Stiamo vedendo una crescita dei nuovi casi giornalieri lineare, non esponenziale" ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. "In poco più di 5 settimane i casi sono quintuplicati, ma se guardiamo i pazienti ospedalizzati sono poco più che raddoppiati e le terapie intensive non sono neppure raddoppiate. L'impatto a livello ospedaliero viene ammortizzato dalla copertura vaccinale".

In base agli ultimi dati Agenas sono tre le regioni in cui l'occupazione dei posti letti nei reparti di "area non critica" ha superato la soglia del 15%: Friuli Venezia Giulia, che arriva al 23%, Valle d'Aosta al 20% e Pa di Bolzano al 19%.

Coronavirus: il bollettino di oggi domenica 30 novembre 2021

In basso il bollettino di oggi 30/11/2021 e la tabella del ministero della Salute.

Bollettino di oggi martedì 30 novembre: i dati dalle Regioni

In Veneto sono stati accertati 2.362 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In aumento i ricoveri che sono in totale 658: oggi si contano 40 pazienti in più nelle aree mediche e 7 in più nelle terapie intensive. Dieci i decessi.

In Toscana sono 521 i nuovi casi Covid. Gli attualmente positivi sono oggi 9.033, +2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 317 (6 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 82,3 anni.

In Umbria si registrano 2 morti, 105 guariti, 68 positivi e un nuovo ricovero in terapia intensiva. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.56 del 30 novembre, sono 1626 (-39 rispetto al 29 novembre) gli attualmente positivi, 61 (-1 rispetto) i ricoverati negli ospedali di cui 11 (+1) in terapia intensiva.